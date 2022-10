Nowogrodzka. We wtorkowy wieczór doszło do awantury pod wejściem do siedziby Prawa i Sprawiedliwości. Na miejscu pojawił się agresywny młody mężczyzna, który zaczął grozić osobom w środku i uderzył w drzwi. Portal TVP Info opublikował nagranie z zajścia.

Ulica Nowogrodzka w Warszawie kojarzona jest jednoznacznie z siedzibą Prawa i Sprawiedliwości. To właśnie przed drzwiami biura partii rządzącej doszło do wielkiej awantury.

Reporter Radia ZET Mariusz Gierszewski poinformował o młodym mężczyźnie, który usiłował dostać się do Jarosława Kaczyńskiego. – „Chciałem się dostać do prezesa„-miał krzyczeć w budynku. Został wyprowadzony przez wezwany patrol policji. Oficer prasowy KRP Ochota potwierdza, że trwają czynności – napisał.

Relacja dziennikarza nie spodobała się rzecznikowi PiS. Jego zdaniem incydent był zdecydowanie groźniejszy. – Ów mężczyzna próbował siłą sforsować drzwi i groził śmiercią.

„Będziesz martwy„, „Zabiję was wszystkich” – mówił. Bagatelizowanie sprawy i pisanie o „incydencie” to proszenie się o drugiego Cybę. Nie wiem kto był źródłem Pana Redaktora, ale najwyraźniej było mało wiarygodne – napisał Radosław Fogiel.

Dziennikarz bronił się, podając definicję słowa „incydent”. – „Nieprzyjemne lub niespodziewane wydarzenie, które zakłóca przebieg innych zdarzeń, często bardziej znaczących, towarzyszy mu dezorganizacja.” Proszę o odrobinę obiektywizmu – zaapelował.

W końcu w sieci pojawiło się nagranie z zajścia, opublikowane przez TVP Info. Widać na nim wspomnianą osobę. Okazuje się, że doszło nie tylko do gróźb, ale także do przemocy fizycznej. Mężczyzna uderzył w drzwi, a następnie wdał się w szarpaninę z ochroniarzem.