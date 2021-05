Jesienią, po dwuletniej przerwie, do ramówki TVN powróci program „Mam talent”. Wiadomo już, że w zastępstwie Agustina Egurroli pojawi się Jan Kliment. Marcin Prokop zdradził również, że znaleziony został następca Szymona Hołowni.

Jesienią na antenę TVN powróci program „Mam talent”. W programie „Dzień Dobry TVN” poinformowano, że do składu jurorskiego za Agustina Egurrolę dołączy Jan Kliment. To czeski tancerz i choreograf, który do tej pory związany był z „Tańcem z Gwiazdami”, który emitowany był na antenie Polsatu. Niezmiennie w składzie pozostaną Agnieszka Chylińska i Małgorzata Foremniak.

Wiadomo, że zmieni się również skład prowadzących, ponieważ Szymon Hołownia zrezygnował z pracy telewizyjnej na rzecz polityki. Prowadzącym pozostanie jednak Marcin Prokop, który poinformował, że zakończył się casting na jego nowego partnera lub partnerkę. „Zakończyłem przesłuchania kandydatów oraz kandydatek do współprowadzenia „Mam talent” po tym, jak Szymon Hołownia zostawił po sobie duże buty do wypełnienia. I chyba już wiem, kto je założy. Wkrótce dowiecie się i wy. Będzie dobrze” – napisał.

Na wpis przyjaciela zareagował błyskawicznie sam Szymon Hołownia. „Ktokolwiek to jest – niech Pan ma go w opiece” – napisał. „Ja już się nim (lub nią) zaopiekuję… Jak Morawiecki naszymi podatkami” – odpowiedział Marcin Prokop.

Źr.: Facebook