Ludomir Handzel, prezydent Nowego Sącza, wystosował apel do mieszkańców miasta. Prosi, by – jeżeli nie muszą – nie opuszczali swoich domów. Na ulicach grasuje bowiem dzikie zwierzę.

Handzel zamieścił wpis w serwisie społecznościowym Facebook. Podkreślił w nim, że sytuacja – jak to ujął – „rzeczywiście jest poważna”. Chodzi o fakt, iż w mieście pojawił się niedźwiedź, który – jak gdyby nigdy nic – spaceruje ulicami jednego z osiedli.

– Sytuacja rzeczywiście poważna, wdrażamy stosowne procedury, proszę Mieszkańców o zachowanie ostrożności – napisał prezydent Nowego Sącza na swoim profilu społecznościowym w serwisie Facebook.

Włodarz miasta zwrócił się również bezpośrednio do mieszkańców jednego z nowosądeckich osiedli mieszkaniowych. Poprosił, by jego mieszkańcy, jeżeli nie muszą, pozostali w swoich domach dla własnego bezpieczeństwa. – Proszę by osoby, szczególnie Mieszkańcy os. Chruślice, którzy nie muszą opuszczać domów, pozostali w domach do wyjaśnienia sytuacji – napisał Ludomir Handzel.

Serwis interia.pl podaje z kolei, że zgłoszenie o niedźwiedziu spacerującym po ulicy dotarło do nowosądeckiej straży miejskiej po godzinie 7 rano. – Otrzymaliśmy zgłoszenie od mieszkańców, którzy widzieli niedźwiedzia przemieszczającego się ulicami. Skierowaliśmy patrole w to miejsce, ale nie napotkaliśmy zwierzęcia – przekazał jej komendant.

W mieście, z powodu „wizyty” niedźwiedzia, zwołano sztab kryzysowy. Zaapelowano także do mieszkańców, aby w obecności zwierzęcia zachowywali spokój i po prostu próbowali spokojnie się oddalić. Gwałtowne ruchy mogą bowiem sprowokować dzikie zwierzę.

