Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora – taki wpis pojawił się na koncie Tomasza Lisa. Słowa spotkały się z lawinową krytyką internautów, także tych po lewej stronie sceny politycznej.

Prezydent Andrzej Duda poinformował podczas poniedziałkowego wystąpienia, że podpisze ustawę o powołaniu państwowej komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów w Polsce w latach 2007-2022. Taka deklaracja spotkała się z protestem środowisk opozycyjnych.

Seria ostrych komentarzy pojawiła się na profilu Tomasza Lisa. Były redaktor naczelny „Newsweek Polska” alarmuje – w Polsce zagrożone są fundamenty demokracji. „Zabawne, bo największym dowodem wpływu Rosji na Polskę jest ustawa, którą podpisał Duda. Ruskie bezprawie, ruskie zapisy, ruskie kary ruska mentalność. Ruska jest ta władza, to ją trzeba zbadać” – podkreśla w jednym z wpisów.

Zabawne, bo największym dowodem wpływu Rosji na Polskę jest ustawa, którą pisał Duda. Ruskie bezprawie, ruskie zapisy, ruskie kary ruska mentalność. Ruska jest ta władza, to ją trzeba zbadać.

Jeden z wpisów krytykujących władze wywołał szczególne poruszenie: „Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora”. Wpis został usunięty, ale w sieci wciąż pojawiają się komentarze na jego temat.

Myślicie, że to jest to krytyczne podejście do rządzących, o którym mówił Donald Tusk? 🤔 pic.twitter.com/9sHLYMU5ym