Nowy sojusz na geopolitycznej mapie Europy? Z ustaleń dziennikarzy ukraińskiej redakcji BBC wynika, że trzy państwa – Wielka Brytania, Polska i Ukraina – mogą wkrótce utworzyć porozumienie. Czego dotyczy?

Dziennikarze ukraińskiej redakcji BBC donoszą, że w najbliższych dniach możemy się spodziewać zawiązania nowego sojuszu dotyczącego polityki i bezpieczeństwa. Mają go zawiązać: Polska, Wielka Brytania i Ukraina. Z doniesień wynika, że nowy sojusz może się pojawić jeszcze w tym tygodniu.

BBC informuje, że do Kijowa może przybyć premier Wielkiej Brytanii Borys Johnson. Z kolei we wtorek do ukraińskiej stolicy przybywa premier Mateusz Morawiecki. Dziennikarze nie wykluczają, że ma to związek z ogłoszeniem nowego sojuszu trzech państw. Informację potwierdziło anonimowe źródło w biurze prezydenta Ukrainy. „Rozmowy trwają, uzgadniamy szczegóły” – mówi.

To świetna wiadomość, że Brytyjczycy znowu chcą walczyć z wrogiem do ostatniego Polaka.https://t.co/q2qBD6obsL — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) January 31, 2022

Układ miałby za zadanie przeciwdziałanie rosyjskiej agresji oraz działania na rzecz przyszłości bezpieczeństwa Europy. Nowy sojusz na linii Londyn-Warszawa-Kijów byłby odpowiedzią na rosnące zagrożenie na ukraińskich granicach.

Ekspert Ołeksander Krajew twierdzi, że sojusz byłby częścią brytyjskiej strategii przywrócenia wpływu na układ geopolityczny w Europie po brexicie. – Londyn, Warszawa i Kijów dodatkowo aktywnie przeciwdziałają rosyjskiemu zagrożeniu – przekonuje.

To jednak nie wszystko. BBC podkreśla, że do nowego formatu mogą dołączyć wkrótce także inne kraje wschodniej flanki. Dowodem zainteresowania Wielkiej Brytanii sytuacją w tym rejonie są dostawy broni na Ukrainę.

Przypomnijmy, że Londyn dostarczył tam wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych NLAW.