Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl wskazuje, że partia rządząca zaczyna odrabiać straty. Badanie przynosi też świetne wieści dla Konfederacji, która zajmuje już pozycję trzeciej siły politycznej w kraju.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, to z dużą przewagą wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Sondaż Social Changes wskazuje, że na ugrupowanie rządzące zagłosowałoby 39 proc. badanych. Oznacza to wzrost o 3 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Po niedawnych spadkach poparcia, obóz rządzący ponownie umacnia swoją pozycję.

Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Koalicja Obywatelska. Największe ugrupowanie opozycyjne może liczyć na poparcie na poziomie 26 proc., co oznacza niewielki spadek o 1 pkt. proc.

Sondaż. Konfederacja trzecią siłą!

Najnowszy sondaż Social Changes to doskonałe wieści dla posłów i sympatyków Konfederacji. Ugrupowanie awansowało w zestawieniu Z poparciem na poziomie 12 proc. w badaniu zajmuje już pozycję trzeciej siły politycznej w Polsce.

Tym samym na czwarte miejsce spadła lewica, która straciła 3 pkt. proc. i obecnie może liczyć na poparcie 11 proc. respondentów. Nowy sondaż to dobre wieści także dla posłów PSL-Koalicji Polskiej. Choć wiele ostatnich badań wskazywało, że koalicja nie przekroczy nawet progu wyborczego, to w najnowszym badaniu zyskuje 2 pkt. proc. i osiąga już poparcie na poziomie 7 proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1069 osób w dniach od 16 do 19 października 2020 roku.

Źr. wPolityce.pl