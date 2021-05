We Włoszech pojawił się nowy wariant koronawirusa. Miejscowi eksperci odkryli go w miejscowości w regionie Emilia-Romagna. Nowej odmianie nadali nazwę pochodzącą od miejscowości Bagnacavallo, bo tam po raz pierwszy potwierdzono jego obecność.

Nowy wariant koronawirusa odkryli naukowcy z laboratorium w miejscowości Pievesestina. To tam analizuje się różne odmiany koronawirusa z najbliższej okolicy. Badacze wykryli nową odmianę u chorego pochodzącego z Bagnacavallo, w którym mieszka ok 16 tys. osób. Eksperci nie mają wątpliwości, że odkryty wariant w znacznym stopniu różni się od oryginalnego patogenu.

Szef wydziału wirusologii w regionalnej służbie zdrowia Vittorio Sambri poinformował, że nowy wariant koronawirusa to mutacja odmiany brytyjskiej.

Nowy wariant koronawirusa nie jest groźniejszy?

„Mutacja genu nie jest bardziej groźna, ale interesująca z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że dowodzi, jak częste są zmiany genomu wirusa. Poza tym jest to modyfikacja DNA innego wariantu, tego brytyjskiego” – powiedział. Zauważył, że właśnie ta odmiana dominuje we Włoszech, więc to normalne, że mutuje dalej.

„Ponieważ taki typ wariantu dotąd nie został znaleziony, oczywiście z punktu widzenia wirusologii budzi zainteresowanie, ale z praktycznego punktu widzenia to po prostu potwierdzenie, że nie można dopuścić do tego, by to wirus wygrał ten wyścig, a nie my” – stwierdził Sambri.

Sytuacja w Polsce

Tymczasem w Polsce sytuacja staje się coraz lepsza. W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2 525 nowych potwierdzonych przypadkach zakażeń. Koronawirus zdaje się odpuszczać, bo także liczbę zgonów zanotowano znacznie niższą, niż w ostatnich dniach.

W ciągu ostatniej doby zanotowano 37 przypadków śmiertelnych, do których przyczynił się koronawirus. „Z powodu #COVID19 zmarło 14 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 23 osoby” – doprecyzowano.

Od początku pandemii na terytorium Polski zanotowano dotąd łącznie 2 805 756 potwierdzonych przypadków zakażeń przez koronawirus. W tym samym czasie zmarło aż 68 105 osób.

