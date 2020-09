Ministerstwo Infrastruktury poinformowało w piątek o zniesieniu zakazu lotów do całej strefy Schengen. Oznacza to, że zakazem nie będzie objęta już między innymi Hiszpania. Nowe przepisy mają obowiązywać od 30 września.

Krajów strefy Schengen nie będzie obejmował kolejny zakaz lotów – poinformował w piątek resort infrastruktury. Oznacza to zniesienie zakazu między innymi do popularnej wśród Polaków Hiszpanii. Już wcześniej został również zdjęty zakaz lotów do Francji.

Wiceminister infrastruktury Marcin Horała poinformował, że październik to czas, w którym ruch lotniczy jest zdecydowanie mniejszy. „Październik to na rynku lotniczym niski sezon, w którym co roku obserwujemy znaczący spadek ruchu lotniczego. Obecnie też widzimy, że przewoźnicy sami odwołują lub zawieszają część połączeń, spada również stopień obłożenia lotów, które się odbywają” – powiedział. Dodał również, że na polskich lotniskach utrzymywany jest wysoki reżim bezpieczeństwa epidemiologicznego. „Możemy więc bezpiecznie kontynuować stopniowe znoszenie zakazów lotów” – zaznaczył.

Zgodnie z projektem, który ma obowiązywać od 30 września do 13 października, zakazem lotów ma być objęte 29 krajów:

Belize

Bośnia i Hercegowina

Czarnogóra

Brazylia

Bahrajn

Izrael

Katar

Kuwejt

Libia

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Argentyna

Chile

Ekwador

Indie

Irak

Kolumbia

Kostaryka

Liban

Macedonia Północna

Malediwy

Mołdawia

Panama

Paragwaj

Peru

Trynidad i Tobago

Republika Zielonego Przylądka

Stany Zjednoczone

Oman

Bahamy

