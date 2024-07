W Wielkiej Brytanii w Southport pobliżu żłobka doszło do przerażających scen. Nożownik zaatakował małe dzieci. Z relacji mediów wynika, że kilkoro z nich pchnięto nożem.

W poniedziałek w Southport w północno-zachodniej Anglii doszło do przerażającego ataku. Uzbrojony w nóż mężczyzna zranił co najmniej osiem osób. Nożownik atakował również dzieci. Na razie nie podano, kim jest sprawca.

Policja otrzymała zawiadomienie o ataku około południa. Policyjne działania doprowadziły do zatrzymania sprawcy, zabezpieczono również narzędzie użyte w ataku. Media informują, że na miejscu zdarzenia pojawiło się aż 13 karetek, a także pogotowie lotnicze. Wiadomo, że osiem osób miało rany kłute.

„Służby ratunkowe są w Southport po poważnym incydencie, do którego doszło dziś rano. Zatrzymano jednego mężczyznę i zabezpieczono nóż. Są ofiary. Nie ma szerszego zagrożenia dla społeczeństwa” – napisano na portalu X policji z hrabstwa Meyerside.

Media informują, że nożownik zaatakował w klubie dla dzieci Hope of Hart. „Nie ma absolutnie żadnych słów, aby opisać to, co się dzisiaj wydarzyło i modlę się za wszystkie rodziny, których to dotyczy. Trzymajmy ich wszystkich w naszych myślach i prosimy o zaprzestanie spekulacji, dopóki nie zostanie ujawnionych więcej informacji” – napisała w mediach społecznościowych jedna z pracownik Hope of Hart.

Źr. dorzeczy.pl