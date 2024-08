O. Tadeusz Rydzyk spotkał się z wiernymi w toruńskim sanktuarium. W trakcie ostro wypowiedział się na temat ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

Rydzyk wziął udział w spotkaniu, w którym udział biorą sympatycy Radia Maryja. Duchowny pojawił się na ambonie podczas mszy świętej w w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Nawiązał do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

– Pokazują kulturę Francji na cały świat i co? Bluźnierstwa! Zachód umiera. Czy Polska umrze? – pytał duchowny zwracając się do wiernych zgromadzonych w sanktuarium w Toruniu i nie bawił się w dyplomację.

– Trzeba się wziąć do modlitwy z gorącą miłością i do pracy. Maryja ukochała Polskę, ale Ona za nas nic nie zrobi. Maryja kocha cały świat. To zależy od ludzi, jak odpowiedzą – dodał o. Tadeusz Rydzyk, którego cytuje dziennik „Fakt”.

– Modlitwa! Nie ustawajcie w modlitwie i nie wątpcie. Nie przekleństwo, jak widzicie zło, tylko działajcie z miłością (…). Trzeba odzyskać całą Polskę! – dodawał po chwili redemptorysta z Torunia, który słynie z kategorycznych wypowiedzi. – A jak głosujemy? A jak pracujemy nad Polską, nad młodzieżą? Do jakich szkół i uniwersytetów posyłamy dzieci? (…) To, co było w Paryżu, chcą wprowadzić także do nas! – podsumował.

