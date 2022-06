Prezes Orlenu Daniel Obajtek poinformował na Twitterze, że ranny pracownik ochrony jest w stanie stabilnym i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jednocześnie zasugerował, co mogło zmotywować napastnika do przeprowadzenia ataku.

Przypomnijmy, atak nastąpił we wtorek rano. 42-letni mężczyzna podjechał samochodem do bramy przed zakładami PKN Orlen w Płocku. Następnie wysiadł z auta i ugodził nożem ochroniarza.

Napastnika obezwładnili inni ochroniarze, na miejsce przyjechała policja, która aresztowała 42-latka. W jego samochodzie znajdowała się broń krótka oraz dwa granaty, prawdopodobnie hukowe. Ranny mężczyzna trafił do szpitala.

Do sprawy odniósł się prezes Orlenu Daniel Obajtek. We wpisie w mediach społecznościowych zapewnił, że rannego pracownika otoczono niezbędną opieką medyczną. „Zaatakowany dzisiaj pracownik ORLEN Ochrona jest w stabilnym stanie i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Otoczyliśmy go niezbędną opieką. Jego bohaterska postawa pozwoliła uniknąć najgorszego” – zapewnia.

Jednocześnie prezes Orlenu zasugerował, co mogło zmotywować napastnika do przeprowadzenia ataku. „Kampania nienawiści może doprowadzić do tragedii” – dodał Obajtek w mediach społecznościowych.

