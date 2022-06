Daniel Obajtek zamieścił wymowny wpis na Twitterze. Chodzi o ceny paliwa i o rabat, który można uzyskać.

Ceny paliw szybują i drenują kieszenie Polaków. Wpływ na to ma wiele czynników m.in. wojna na Ukrainie; To budzi ogromny niepokój wśród społeczeństwa, które obawia się o swoje portfele, a co za tym idzie również najbliższą przyszłość. Niektórzy podejmują radykalne kroki i protestują. W wielu miastach stacje PKN Orlen były blokowane przez zirytowanych kierowców.

Niedawno Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, państwowej spółki paliwowej, zamieścił na Twitterze wpis, w którym opisał, w jaki sposób można uzyskać rabat na paliwo. Chodzi rzecz jasna o stacje polskiego przedsiębiorstwa.

– Od poniedziałku do końca wakacji obecni i nowi klienci z aplikacją VITAY uzyskają rabat -30 gr/l na benzynę i ON – napisał prezes państwowej spółki na swoim profilu społecznościowym.

Obajtek tłumaczy, że rabat będzie dotyczył 150 litrów paliwa w ciągu miesiąca. – Rabat dotyczy 150 litrów miesięcznie – pisze prezes PKN Orlen.

– W ramach mechanizmów rynkowych robimy wszystko by w trudnym dla całej Europy momencie paliwo w Polsce było możliwie najtańsze – kończy swój wpis przedstawiciel spółki paliwowej.