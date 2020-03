Naukowcy poinformowali, że problemy związane z układem pokarmowym to także objawy koronawirusa, które występują o wiele częściej, niż początkowo sądzono. Badacze zajmujący się sprawą potwierdzili je u blisko połowy przeanalizowanych przypadków.

Wyniki badań naukowców wskazują, że objawy koronawirusa to nie tylko kaszel, duszności i gorączka. Okazuje się, że w początkowym etapie choroby, zarażony może mieć biegunkę, jadłowstręt i wymioty. Co więcej, nawet gdyby wykluczyć brak apetytu, to i tak co piąty badany cierpiał na inne dolegliwości układu pokarmowego.

Badacze przedstawili swoje wyniki na łamach „American Journal of Gastroenterology”. Badania prowadzili na grupie 204 pacjentów z chińskiej prowincji Hubei. U siedmiu pacjentów, jako objawy koronawirusa, pojawiły się problemy z trawieniem, ale nie było żadnych problemów oddechowych. Naukowcy zastrzegają jednak, że konieczne są dalsze badania w celu potwierdzenia ich wyników.

„To może być wytłumaczenie , dlaczego wielu pracowników służby zdrowia w Chinach zostało zarażonych w pierwszych dniach epidemii koronawirusa.” – informują naukowcy. Personel medyczny mógł ignorować problemy z układem pokarmowym, nie uznając ich za objawy koronawirusa. W ten sposób popełniali błąd i dochodziło do zarażenia.

Źr. rp.pl