Zgodnie z niektórymi oczekiwaniami minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił w czwartek, że rząd zdecydował się poluzować niektóre obostrzenia. Wiadomo, że już wkrótce ponownie będą działać sklepy w galeriach handlowych.

„Otwieramy sklepy w galeriach handlowych, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego. Od 1 lutego powracamy do rozwiązania, które miało miejsce w grudniu ” – ogłosił Niedzielski podczas konferencji prasowej.

Czytaj także: Szczepionka BioNTech-Pfizer skuteczna przeciw brytyjskim i południowoafrykańskim wariantom koronawirusa

Minister zwrócił uwagę, że takie same obostrzenia obowiązywały w grudniu, a wtedy nie wywołało to lawiny nowych zakażeń. „Skutek epidemiczny nie był zauważalny. Nauczyliśmy się dbać o to, by trzymać dystans, być w maseczkach, obsługa zresztą zawsze zwraca uwagę” – mówił Niedzielski. „To jest rozwiązanie, które jest ostrożnym krokiem” – przyznał.

❗ Od 1 lutego sklepy w galeriach handlowych będą otwarte w reżimie sanitarnym 😷 pic.twitter.com/iavZsFJgb5 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 28, 2021

Obostrzenia przewidują reżim sanitarny w postaci obowiązkowych maseczek u klientów i pracowników. Ponadto udostępnią rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji, bo taki mają obowiązek. Nadal funkcjonują także ograniczenia liczby osób. Dla sklepów o powierzchni do 100 m kw. przewidziano 1 osobę na 10 m kw., dla sklepów powyżej 100 m kw. powierzchni – 1 osoba na 15 m kw.

Inne obostrzenia pozostają do 14 lutego

Poza galeriami handlowymi, godzinami dla seniorów i galeriami sztuki, obostrzenia pozostają w dotychczasowym wymiarze. „Sytuacja epidemiczna trochę się poprawiła w ostatnim tygodniu. To zasługa dyscypliny społecznej – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodał, ta sytuacja ma także przełożenie na sytuację w szpitalach. – Pierwszy raz od bardzo długiego czasu liczba hospitalizacji spadła poniżej 14 tys.” – mówił Niedzielski.

„Sytuacja w Polsce wydaje się w tej chwili ustabilizowana, ale musimy wyraźnie powiedzieć o dwóch ryzykach. Jedno dotyczy sytuacji międzynarodowej, a drugie nowych mutacji wirusa” – dodał minister. „Mamy bardzo złe sygnały płynące z otoczenia międzynarodowego. Trudno przypuszczać, że Polska będzie „zieloną wyspą” na tle zachorowań w innych krajach Europy. Nie uwzględnienie tego elementu byłoby nieodpowiedzialne” – powiedział Niedzielski.

Czytaj także: Niedzielski: rekomenduję, by nie posyłać do szkół starszych uczniów jeszcze przez dwa tygodnie

Obecne obostrzenia potrwają do 14 lutego. „Czyli jest to kolejny okres, po którym będziemy podejmowali decyzję co dalej, obserwując oczywiście cały czas nie tylko sytuację w zakresie dziennych zakażeń, ale również sytuację w zakresie zgonów” – powiedział Niedzielski.

Źr. rmf fm; polsat news