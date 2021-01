Rekomenduję, by nie posyłać do szkół starszych uczniów jeszcze przez co najmniej dwa tygodnie – powiedział w środę w rozmowie z portalem Wirtualna Polska minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że obostrzenia trzeba luzować ostrożnie.

Zapytany o to, co w sprawie szkół rekomenduje rządowi, powiedział, żeby „ograniczyć się do tego rozwiązania, z którym mamy do czynienia o co najmniej dwa tygodnie”.

Zaznaczył, że konkretne informacje o zasadach bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujących od 1 lutego przekaże w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Powiedział, że namawia kolegów z rządu, aby „kroki odmrażające wykonywać w sposób ostrożny” z uwagi na to, że w Europie mamy do czynienia z ryzykiem trzeciej fali epidemii. Dodatkowo też należy poczekać na efekt, jaki przyniesie decyzja o powrocie najmłodszych uczniów do szkół. Nauka stacjonarna w klasach I-III rozpoczęła się 18 stycznia.

„Nie możemy sobie pozwolić, by przy akcji szczepień równolegle walczyć z III falą pandemiczną” – stwierdził.

Niedzielski poinformował też, że w połowie lutego będzie powtórzone badanie przesiewowe nauczycieli. Będzie ono podstawą dla decyzji o luzowaniu obostrzeń.

Resort edukacji i nauki podał we wtorek, że nauka stacjonarna odbywa się w 14 310 szkołach podstawowych w klasach I-III, czyli w 99,1 proc. szkół podstawowych. W 17 podstawówkach w klasach I-III odbywała się w trybie zdalnym, a w 116 w trybie mieszanym.

Testy diagnostyczne nauczycieli i pracowników szkół wykrywające koronawirusa SARS-CoV-2, przeprowadzone w tygodniu poprzedzającym ich powrót do pracy stacjonarnej, wykonano u blisko 134 tys. z nich. Wyniki otrzymało 122 tys., a zakażenie wykryto u 2422, czyli u 2 proc.(PAP)

Autorka: Klaudia Torchała