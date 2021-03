Podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił dodatkowe obostrzenia będą utrzymane w województwie warmińsko-mazurskim. Ponadto, poinformował, że rząd wprowadzi takie same restrykcje w jeszcze jednym województwie. Częściowo zatem potwierdziły się wcześniejsze przecieki medialne, które mówiły o dwóch nowych województwach.

Niedzielski poinformował, o przedłużeniu restrykcji w warmińsko-mazurskim i wprowadzeniu ich w województwie pomorskim. W województwie pomorskim chcemy zastosować dokładnie te same rozwiązania, które obowiązują w województwie warmińsko-mazurskim” – powiedział minister. Potrwają one co najmniej do 20 marca.

❗️ Od 13 do 20 marca zaostrzamy zasady bezpieczeństwa na Pomorzu oraz przedłużamy obostrzenia na Warmii i Mazurach.



📅 W pozostałych województwach przedłużamy dotychczasowe zasady bezpieczeństwa do 28 marca.



Minister poinformował również, że obostrzenia ulegną nieznacznej zmianie jeśli chodzi o nauczanie w szkołach. Dotąd nauczanie wszystkich roczników odbywało się w formie zdalnej. Teraz to się zmieni, bo rząd wprowadzi tam nauczanie hybrydowe.

Dodatkowe obostrzenia też na Pomorzu

W województwie pomorskim trzeba będzie zatem zamknąć hotele, kina, teatry, galerie handlowe, baseny, sauny czy solaria. Nie wprowadzono zmian dot. obostrzeń w pozostałych regionach kraju. Aktualne obostrzenia mają obowiązywać co najmniej do 28 marca.

Minister zdrowia zapowiedział też, że teraz decyzje o obostrzeniach będą komunikowane co tydzień. „Cały czas mamy do czynienia z kontynuacją wzrostową jeżeli chodzi o dzienną liczbę zachorowań. Niestety ta tendencja ma charakter trwały.” – mówił.

Niedzielski zwrócił również uwagę, że wzrasta liczba zakażonych nową odmianą koronawirusa. „Prowadzimy monitoring mutacji, które są odpowiedzialne za rozwój pandemii. Na początku stycznia udział mutacji brytyjskiej wynosił ok. 10 proc., w lutym wzrósł do 10 proc., a najnowsze badania pokazują, że jest na poziomie – 25 proc.” – mówił.

Nowe zakażenia

Mamy 15 829 nowych przypadków koronawirusa w Polsce – poinformowało Ministerstwo Zdrowia, w piątek 5 marca. W ośmiu województwach wykryto po ponad tysiąc potwierdzonych zakażeń. W ciągu doby odnotowano 263 przypadki śmiertelne. 47 z nich dotyczy bezpośrednio COVID-19, zaś 216 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Z piątkowego raportu ministerstwa wynika, że w ciągu doby wzrosła liczba hospitalizowanych (o 431) oraz pacjentów na OIOM (o 25). Regularnie spada liczba wolnych łóżek (o 370 mniej) oraz ubywa wolnych respiratorów (o 16).

