W porannej rozmowie na antenie radia RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski usłyszał pytanie o ewentualne dodatkowe obostrzenia w Wielkanoc. Przypomnijmy, że w święta Bożego Narodzenia rząd odradzał organizację większych przyjęć świątecznych. Niewykluczone, że sytuacja może się powtórzyć na początku kwietnia.

Niedzielski mówił, że obostrzenia w Wielkanoc zależą od rozwoju pandemii. Zwrócił jednak uwagę, że obecnie sytuacja się pogarsza. „Prognozy pokazują, że szczyt trzeciej fali ma być na poziomie 10-12 tys. – chodzi o średnią tygodniową. W tej chwili jest na poziomie ok. 8 tys. Oznacza to, że dzienne liczby zakażeń mogą być na poziomie 15-16 tys.” – ostrzegał.

Dodatkowe obostrzenia w Wielkanoc?

Minister potwierdził, że szczyt zachorowań najprawdopodobniej nastąpi pod koniec marca. „Nie będę ukrywał, że jeżeli będziemy mieli kontynuację trendu wzrostowego, to będziemy musieli rozważać scenariusz, by Wielkanoc spędzić w domu” – powiedział minister Niedzielski.

Czytaj także: Kolejny polski lekarz mówi, kiedy skończy się pandemia w Polsce. Musimy spełnić jeden warunek

Szef resortu zdrowia przyznał, że chciałby, aby po świętach dzieci wróciły do szkół. „To jest taki mój cel i moja orientacja, moje oczekiwania – zadeklarował. Zastrzegł jednocześnie, że może się to nie udać. Rzeczywistość pokaże, gdzie będziemy w sensie rozwoju pandemii na koniec marca i to będzie wyznacznik” – mówił Niedzielski.

Nowe zakażenia

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 12 142 przypadkach koronawirusa wykrytych w ciągu ostatniej doby. Na terenie trzech województw odnotowano ponad 1000 przypadków. Zmarło kolejnych 286 osób. 34 osoby zmarły bezpośrednio z powodu COVID-19, zaś 252 osoby z powodu współistnienia choroby z innymi schorzeniami.

Czytaj także: „Pozostało nam 2,5 miesiąca nasilonej epidemii”. Doradca Morawieckiego przedstawił optymistyczny scenariusz

W porównaniu z wczorajszymi danymi przybyło hospitalizowanych (o 341 więcej) i osób na OIOM (o 54). Zmniejsza się liczba wolnych łóżek (o 300 mniej) i wolnych respiratorów (o 53).

Źr. RMF FM; wmeritum.pl