W sondażu United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” sprawdzono, co Polacy sądzą o tym, aby potencjalnie powróciła obowiązkowa służba wojskowa. Wiadomo jednak, że na razie Ministerstw Obrony Narodowej nie ma takiego planu.

„Czy Pana/Pani zdaniem w Polsce powinna zostać przywrócona obowiązkowa służba wojskowa?” – takie pytanie usłyszeli uczestnicy sondażu. Okazuje się, że odpowiedzi na tak postawione pytanie są dość jednoznaczne.

Aż 58,5 proc. badanych opowiedziało się przeciwko takiemu pomysłowi. 20,1 proc. ankietowanych odpowiedziało, że obowiązkowa służba wojskowa powinna zostać przywrócona, ale tylko dla mężczyzn. 18,7 proc. stwierdziło, że powinny ją odbywać również kobiety. 2,7 proc. nie ma własnego zdania na ten temat.

Badanie dla RMF FM i „DGP” przeprowadzono w dniach 3-4 lutego na próbie 1000 osób.

Radio RMF FM zastrzega jednak, że kierownictwo MON obecnie nie ma planu, aby powróciła obowiązkowa służba wojskowa. „Nie ma planów powrotu do obowiązkowego poboru. Sprawdziła się zasadnicza-dobrowolna służba wojskowa” – mówił w RMF FM pod koniec stycznia wiceminister obrony Marcin Ociepa. „Przeszkolonych zostało ponad 16 tys. ochotników, to nawet więcej niż zakładaliśmy. Ten rodzaj służby cieszy się dużą popularnością. Nie ma potrzeby powrotu do obowiązkowej służby wojskowej” – dodał.

Źr. RMF FM