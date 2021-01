W ostatnich dniach w sieci głośno zrobiło się o słowach byłego salezjanina Michała Woźnickiego. Ksiądz podczas kazania zaatakował Marylę Rodowicz i Beatę Kozidrak. Pierwsza z nich już odpowiedziała – i to stanowczo.

Kazanie wygłoszone przez Michała Woźnickiego w pierwszych dniach stycznia tego roku odbiło się szerokim echem. Były salezjanin swoje nagrania publikuje na YouTube. W kontekście transmitowanych w sieci imprez sylwestrowych, nawiązał do występów Maryli Rodowicz i Beaty Kozidrak.

Były zakonnik określił wokalistki mianem „podstarzałych gwiazdeczek”. „Jako kapłan mam obowiązek zwrócić uwagę: hola, hola, podstarzałe, spróchniałe matrony” – mówił. „Mam jako ksiądz prawo zwrócić uwagę: to nie ta droga, ciągnąc do końca jak Tina Turner, czy inne baby za przeproszeniem, że już próchno jest z człowieka, nie widać troski o duszę. Bezwstyd, głupota, kobieca próżność, a jeszcze głupsi ci, którzy na to patrzą i oklaskują i wciąż im się to podoba” – dodał.

Na słowa byłego salezjanina postanowiła odpowiedzieć już Maryla Rodowicz. Zamieściła na Instagramie zdjęcia z koncertów i wymowny wpis. „Na zdjęciu widzą Państwo podstarzałą gwiazdę, którą niejeden ksiądz słuchał na studiach w wojsku, posiadającą pewną część ciała, którą koń też ma i nie chodzi o zad. Podstarzała spróchniała matrona idzie teraz zjeść kanapkę z masełkiem, dla dobra swojej pyziatej buzi” – napisała.

Czytaj także: Ewa Bilan-Stoch odpowiedziała na krytykę. I pozamiatała!

Źr.: Instagram/mary_la_la