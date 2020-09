Janina Ochojska po raz kolejny ostro zaatakowała polskie władze. Europosłanka zareagowała w ten sposób na tragedię uchodźców na greckiej wyspie Lesbos. Spłonął tam największy europejski obóz dla uchodźców – Moria.

Około 13 tysięcy osób mieszkało w Morii – największym europejskim obozie dla uchodźców zlokalizowanym na greckiej wyspie Lesbos, który w założeniu miał pomieścić 3 tysiące ludzi. Ostatnio obóz spłonął. Z tego powodu uchodźcy, którzy znaleźli tam schronienie, koczują teraz w lasach i przy drogach.

Część uchodźców ze spalonego obozu chcą przyjąć niemieckie władze. Nawiązała do tego europosłanka KO Janina Ochojska. „Jak zwykle Niemcy i Angela Merkel, ludzie o szlachetnych sercach, wrażliwi na cierpienie innych, przyjęli 150 dzieci i nastolatków ze spalonego obozu Moria. Nasz rząd i premier Mateusz Morawiecki ma tylko usta pełne chrześcijańskich frazesów a czynów zero” – napisała na Twitterze.

W podobnym tonie wypowiedział się poseł Lewicy Maciej Gdula. „Na Lesbos po pożarze Morii tysiące ludzi zostało bez schronienia. Lewica wystąpiła do Mateusza Morawieckiego o pomoc dla poszkodowanych uchodźców. Polska powinna coś zrobić. Wielka Emigracja, zesłania, wojenne tułaczki – Polacy wiedzą, co to znaczy być zmuszonym żyć z dala od kraju” – napisał.

Na zarzuty odpowiedział rzecznik rządu Piotr Muller. Poinformował on, że podczas szczytu Grupy Wyszehradzkiej w Lublinie podjęte zostały decyzje w tej sprawie. „Panie Pośle, Pan Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział już takie wsparcie wspólnie z Grupą Wyszehradzką. Zostało to ogłoszone podczas piątkowej konferencji prasowej po spotkaniu V4 w Lublinie” – przekazał.

