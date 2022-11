Janina Ochojska oburzona na rząd. Eurodeputowana w ostrych słowach zaprotestowała przeciw budowie zapory na granicy z Obwodem Kaliningradzkim. – Zostaliście pozbawieni rozumu? – zapytała publicznie.

Janina Ochojska jest zagorzałą przeciwniczką rządowej polityki wobec imigrantów. Eurodeputowana była mocno zaangażowana w akcje protestacyjne na granicy polsko-białoruskiej.

Przybyła nawet na granicę, gdzie protestowała w obronie imigrantów znajdujących się za granicą z Białorusią. Ochojska wyrażała również sprzeciw wobec budowy zapory granicznej, która uniemożliwiła nielegalną migrację.

Eurodeputowana zareagowała nerwowo także ostatnio, kiedy nowy pomysł ochrony granic Polski przedstawił wicepremier Mariusz Błaszczak. Chodzi oczywiści o budowę zapory na linii granicznej z Obwodem Kaliningradzkim.

– Zdecydowałem o podjęciu działań, które zwiększą bezpieczeństwo na granicy z Obwodem Kaliningradzkim. Rozpoczniemy budowę tymczasowej zapory, która wzmocni ochronę granicy – ogłosił Błaszczak.

Ochojska ostro zareagowała. – Czy Pan i rząd @pisorgpl zostaliście pozbawieni rozumu? Wydaliście 1,6 mld zł na „zaporę” na granicy PL-BY po to żeby mieć furtki do dalszego łamania prawa, na pushbacki a teraz chcecie zbudować następną? – pyta eurodeputowana. – Przestrzegajcie prawa i procedur. To tańsze i skuteczniejsze – zaapelowała na końcu.

