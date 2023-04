Janina Ochojska uważa, że Rafał Trzaskowski jest „faktycznym prezydentem Polski. – Uważam, że to on wygrał te wybory – oświadczyła na antenie Radia ZET. Prowadzący rozmowę Bogdan Rymanowski był wyraźnie zdziwiony taką tezą.

Janina Ochojska wielokrotnie krytykowała rządy Zjednoczonej Prawicy w Polsce. Eurodeputowana protestowała zwłaszcza wobec polityki rządzących na granicy polsko-białoruskiej.

Ochojskiej od początku nie podobał się pomysł wznoszenia ogrodzenia na pasie granicznym oraz zachowania Straży Granicznej, która uniemożliwia przekraczanie granic tzw. nielegalnym migrantom. Wspomniała także o tym podczas piątkowej rozmowy z Bogdanem Rymanowskim w Radiu ZET.

– Uważam, że to jest zła filozofia, bo my cały czas mówimy o obronie granicy. Granic to broniliśmy jak Niemcy weszli do Polski i wtedy mogliśmy bronić naszych granic. Granicę należy chronić i ta ochrona nie polega na budowie murów, tylko trzeba wiedzieć kto tę granicę przekracza i działać zgodnie z prawem – stwierdziła.

– Tymczasem, mówię to z całą odpowiedzialnością, na tej granicy panuje absolutne bezprawie, bo nie pozwala się ludziom, którzy przekraczają tę granicę, bo chcą złożyć wniosek o ochronę międzynarodową. Zamiast tego wypycha się ich na granicę, to są te tak zwane pushbacki, my mówimy „wywózki” – tłumaczyła.

Janina Ochojska: Dla mnie on jest faktycznym prezydentem Polski

W pewnym momencie rozmowy Ochojska podzieliła się zdumiewającym wyznaniem. Eurodeputowana zasugerowała, że to Rafał Trzaskowski wygrał ostatnie wybory prezydenckie. – Bardzo lubię prezydenta Trzaskowskiego i dla mnie on jest faktycznym prezydentem Polski, bo uważam, że to on wygrał te wybory – oświadczyła.

Zaskoczony dziennikarz zapytał, czy jej zdaniem wybory zostały sfałszowane. – Wiele rzeczy na to wskazuje – odparła. Dopytywana o dowody, nie wskazała żadnych konkretów, sprowadzając dyskusję do ogólników m.in. o „nieuznawanych głosach” z zagranicy.