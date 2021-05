Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej w Europie i na świecie, zaczęły mnożyć się pytania dotyczące najnowocześniejszych technologii i ich wpływu na nasze zdrowie – czy te fascynujące urządzenia o zbawiennym działaniu rzeczywiście spełniają swoje funkcje? Czy proponują rozwiązania, którym możemy zaufać? I wreszcie – czy warto wydawać na nie pieniądze? W tym artykule przyjrzymy się bliżej oczyszczaczom powietrza, które od kilku lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie w naszym kraju, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest największe w Unii Europejskiej. Choć coraz więcej osób inwestuje w te urządzenia, trudno nie zwrócić uwagi na pojawiające się od czasu do czasu wątpliwości związane z tym sprzętem, a dokładniej z tym jak działa, jaki wybrać i czy warto go kupić. Postaramy się zatem wyjaśnić kilka spraw dotyczących oczyszczaczy powietrza.

Oczyszczacze powietrza – jak działają te urządzenia?

Choć dziś oczyszczacz powietrza nie powoduje już takiego zaskoczenia jak w pierwszych latach od pojawienia się na rynku, nadal możemy tu mówić o bardziej zaawansowanej technologii, dlatego wciąż wielu z nas nie wie, jak działa oczyszczacz powietrza. Mówiąc krótko – oczyszczacz powietrza umożliwia nam oddychanie czystym powietrzem, które jest wolne od pyłów, bakterii i wirusów. Całe urządzenie składa się z wentylatora i filtrów, które odpowiadają właśnie za usuwanie zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu. Wentylator zasysa powietrze z otoczenia, przepuszcza je przez filtry i ponownie wypuszcza oczyszczone powietrze. W efekcie powietrze nie tylko pozbawione jest zanieczyszczeń, ale także alergizujących pyłków, zarazków i nieprzyjemnych zapachów.

Co do jednego nie ma wątpliwości – oczyszczacz powietrza naprawdę działa, a zmniejszające się zanieczyszczenie powietrza można zweryfikować za pomocą odpowiednich czujników. Co więcej, wszystkie przeprowadzone dotychczas badania potwierdzają skuteczność działania oczyszczacza powietrza – u użytkowników zmniejsza się skurczowe ciśnienie krwi, stężenie markerów stanu zapalnego i krzepnięcia krwi, poprawia się kondycja płuc i w efekcie zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby oddechowe i sercowo-naczyniowe. Aby oczyszczacz powietrza był skuteczny, należy zadbać o jego wysoką wydajność oraz odpowiednie filtry. Energooszczędny tryb automatyczny, jak w przypadku modelu Panasonic F-VXR90G-K, będzie na bieżąco monitorował stan powietrza w danym pomieszczeniu, dostosowując swoją pracę do panujących warunków.

Oczyszczacz powietrza – jaki wybrać?

Jeśli masz już pewność, że oczyszczacze powietrza to słuszna inwestycja, warto zastanowić się nad tym, jaki oczyszczacz powietrza wybrać i czym się kierować, wybierając konkretne urządzenie. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na szereg parametrów, od których zależeć będzie skuteczność naszego urządzenia, w tym:

wydajność – określa się ją za pomocą jednostki m3/h – dzięki temu możemy się dowiedzieć, ile powietrza urządzenie oczyszcza w ciągu godziny,

skuteczność filtrów – filtry powinny mieć odpowiednie certyfikaty, zwróć uwagę na ich ilość oraz za usuwanie jakich cząsteczek są odpowiedzialne,

kompatybilność z aplikacją – aplikacja pomoże nam w sprawowaniu kontroli nad urządzeniem, dzięki niej sprawdzimy jakość, temperaturę czy wilgotność powietrza,

czujnik cząstek – pomaga eliminować alergeny,

generowanie hałasu – im ciszej działa sprzęt, tym lepiej, sprawdź np. model SHARP UA-HD60E-L

design – oczyszczacz musi znajdować się na widoku, aby mógł skutecznie działać, dlatego jego estetyka jest istotna,

waga urządzenia – im lżejsze urządzenie, tym łatwiej je przenosić z miejsca na miejsce.

Oczyszczacze powietrza – czy warto?

Oczyszczacz powietrza to nic innego jak inwestycja we własne zdrowie i to bez wyjątków. Różnicę w jakości powietrza najbardziej odczują jednak alergicy i astmatycy, osoby o słabej odporności immunologicznej, małe dzieci i osoby starsze – tym grupom szczególnie rekomenduje się dodatkowo wybór urządzenia z wbudowanym jonizatorem i nawilżaczem powietrza, jak np. Electrolux Pure A9 PA91-604GY. Oczyszczacz doskonale poradzi sobie z problemem smogu, ale ma także wiele dodatkowych zalet – wpływa na zmniejszenie powstawania kurzu, pochłania białka odpowiadające za uczulenie na sierść, zmniejsza ryzyko wystąpienia pleśni, neutralizuje nieprzyjemne zapachy, w tym także dym papierosowy. Większość zaawansowanych oczyszczaczy powietrza pozwala usunąć aż 99% zanieczyszczeń, a te z dodatkową funkcją nawilżania przywracają w pomieszczeniu odpowiednią wilgotność, która przyczynia się do odpowiedniego funkcjonowania naszego układu oddechowego.

Widzimy zatem, że wysokiej jakości urządzenie może znacząco wpłynąć na stan naszego zdrowia – biorąc pod uwagę niepożądane skutki wynikające z oddychania zanieczyszczonym powietrzem, odpowiedź może być tylko jedna – zdecydowanie warto kupić oczyszczacz powietrza. Warto dodać, że wbrew pozorom jest to urządzenie, z którego korzystamy przez cały rok, a nie tylko w sezonie letnim. Wiele zaawansowanych technologicznie oczyszczaczy powietrza wraz ze szczegółowym opisem, znajdziesz na stronie BurnPC.pl