To już oficjalna informacja. Jacek Jaworek nie żyje, właśnie potwierdziła to Prokuratura.

Ciało znalezione w Dąbrowie Zielonej z raną postrzałową w głowie to zwłoki Jacka Jaworka. Potwierdziła to Prokuratura, która wcześniej wstrzymywała się z deklaracjami w tej sprawie. Informowano wówczas, że należy poczekać na wyniki badań DNA.

#PILNE | Prokuratura potwierdza wcześniejsze ustalenia dziennikarza portalu TVN24 @robertzielinski – mężczyzna z raną postrzałową głowy znaleziony w Dąbrowie Zielonej (woj. śląskie) to Jacek Jaworek.https://t.co/lgTiKpINBd pic.twitter.com/6BGNrxK89j — tvn24 (@tvn24) July 25, 2024

Jaworek poszukiwany był od trzech lat, gdy we wsi Borowce zamordował z zimną krwią członków swojej rodziny. Następnie zapadł się pod ziemię. Niedawno media obiegła informacja, że w Dąbrowie Zielonej, niedaleko miejsca mordu, odnaleziono zwłoki mężczyzny z raną postrzałową w głowie.

Nieoficjalne informacji od razu wskazywały na to, że to Jacek Jaworek, jednak śledczy nie chcieli podać ostatecznej informacji w tej sprawie. Teraz to potwierdzono.

