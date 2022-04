Widzowie programu śniadaniowego emitowanego na antenie publicznej telewizji Tajwanu mogli przeżyć prawdziwy szok. Na antenie ogłoszono, że Chiny rozpoczęły atak na Tajwan i prowadzą ostrzał stolicy. Na szczęście szybko okazało się, że to pomyłka.

Publiczna telewizja CTS w programie śniadaniowym przeraziła swoich widzów. Pojawiła się bowiem informacja o tym, że Chiny rozpoczęły atak. „Siły komunistyczne atakują Nowej Tajpej rakietami. Budynki, okręt wojenny i statki zostały zniszczone w porcie. Ogień i materiały wybuchowe zostały podłożone na stacji Banqiao prawdopodobnie przez siły specjalne, nie ma ofiar” – brzmiał komunikat.

Informację opublikowano na pasku na dole ekranu. To wystarczyło, aby przerażeni widzowie zaczęli dzwonić zarówno do służb, jak i do samej stacji. Na szczęście niemal natychmiast okazało się, że to nie prawda, a jedynie… fatalna pomyłka.

Szefowie stacji CTS tłumaczą, że tekst z paska był fragmentem scenariusza ćwiczeń straży pożarnej, które odbędą się 5 maja.

Media przypominają, że podobną wpadkę zaliczył Bloomberg, który ogłosił inwazję Rosji na Ukrainę na kilka tygodni zanim do niej doszło.

Źr. se.pl