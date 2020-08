Co ja pani zrobiłam? Tak trudno szanować drugiego człowieka? – w taki sposób Karolina Pajączkowska z TVP Info zareagowała na komentarz Agnieszki Gozdyry z Polsat News. Głos w dyskusji postanowiła zabrać Magdalena Ogórek.

Sytuacja zaczęła się od wtorkowego występu Karoliny Pajączkowskiej na antenie TVP Info. Stylizacja dziennikarki spodobała się w internecie wywołując mnóstwo komentarzy. Niestety wśród nich nie brakowało seksistowskich i wulgarnych uwag.

Prezenterka opublikowała swoją odpowiedź na Instagramie. – Ja nie szukam uwagi, atencji, poklasku, popularności – przekonuje. Jednocześnie sprzeciwiła się seksistowskim uwagom pod swoim adresem.

-Nie zależy mi na sławie. Jeśli myśleliście, że jestem kolejną aspirującą celebrytką, od razu wyprowadzę was z błędu – oświadczyła Pajączkowska. – Jest mi przykro, gdy ktoś mówi, że jeśli tak wyglądam, to nie jestem poważną dziennikarką – dodała.

Wydawało się, że sprawa stylizacji i wyglądu prezenterki TVP Info zakończyła się. Jednak nie na długo, bowiem temat powrócił, za sprawą komentarza Agnieszki Gozdyry.

„Bez żadnego trybu. Jeśli kobieta doczepi sobie czy dopompuje to i owo, a potem ma pretensję, że to widać, to pokazuje jedynie, że rozumu doczepić się nie da” – napisała.

Dziennikarka Polsat News zastrzegła na początku, że to ogólny komentarz, ale wielu internautów zinterpretowało wpis jednoznacznie. Karolina Pajączkowska poczuła się urażona.

„Nie wiem co powiedzieć.. dziennikarka, którą oglądałam w telewizji jeszcze jako dziecko, pisze teraz tak krzywdzące mnie treści. Co ja pani zrobiłam? Tak trudno szanować drugiego człowieka? Pani nie jest już dziennikarką. Pani jest oprawcą” – napisała prezenterka.

„Moja uwaga była natury ogólnej, czemu w ogóle poczuła się Pani wywołana do odpowiedzi?” – odpowiedziała Gozdyra.

Magdalena Ogórek staje w obronie prezenterki. „Trzymaj się!”

Tymczasem w obronie Pajączkowskiej stanęła Magdalena Ogórek. „Owa pani mnie zablokowała – pewnie w imię szumnych haseł „kobiety, wspierajmy się”. Ona już w kampanii zionęła do mnie nienawiścią i okazywała to potwornym hejtem – podobnie jak Kataryna; one nie znoszą ładnych kobiet. Ja, jako estetka, uwielbiam! Trzymaj się!”

