Karolina Pajączkowska poczuła się dotknięta słowami Agnieszki Gozdyry. – Co ja pani zrobiłam? Tak trudno szanować drugiego człowieka? – zapytała zapytała prezenterka TVP Info. Nie musiała czekać długo na odpowiedź.

Kilka dni temu w mediach zrobiło się głośno wokół Karoliny Pajączkowskiej. Wszystko za sprawą stroju, w którym wystąpiła na antenie TVP Info. W sieci zaroiło się od wulgarnych i seksistowskich komentarzy dotyczących urody dziennikarki. Pajączkowska nie zamierzała tego tolerować i zamieściła odpowiedź w mediach społecznościowych. Dziennikarka zwraca uwagę na problem, że problem dyskryminacji kobiet jest nadal aktualny.

„Skoro noszę podkreślające figurę sukienki to znaczy, że nadaję się tylko do włoskiej telewizji Rai… To jest chore!!! Walczymy o prawa społeczności LGBT podczas gdy to my – wszystkie kobiety wciąż jesteśmy codziennie ofiarami seksizmu!! Obudźcie się ludzie” – napisała Pajączkowska na Instagramie.

Nie zrobiła tego po to żeby zwrócić uwagę mediów i opinii publicznej, a dlatego, że uważa że kobiety w mediach upadabiają się do mężczyzn. To chciała zwrócić uwagę na problem czy nie? 🤦‍♂️ pic.twitter.com/eIuO2dHqFA — FanTomas Białoruski (@T_Stanislawski) August 13, 2020

Stylizacja przyczyną konfliktu dziennikarek TVP Info i Polsat News?

Kiedy wydawało się, że sprawa ucichnie pojawił się komentarz Agnieszki Gozdyry z Polsat News. „Jeśli kobieta doczepi sobie czy dopompuje to i owo, a potem ma pretensję, że to widać, to pokazuje jedynie, że rozumu doczepić się nie da” – napisała dziennikarka.

Bez żadnego trybu.

Jeśli kobieta doczepi sobie czy dopompuje to i owo, a potem ma pretensję, że to widać, to pokazuje jedynie, że rozumu doczepić się nie da. — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) August 13, 2020

We wpisie Gozdyry nie pojawia się żadne nazwisko. Co więcej, dziennikarka zaznacza na wstępie, że jej uwaga ma raczej charakter ogólny. Jednak wiele osób zinterpretowało tekst, jako nawiązanie do sprawy wyglądu prezenterki TVP Info.

Prezenterka oburzona wpisem Agnieszki Gozdyry: Pani nie jest już dziennikarką

Wkrótce komentarz doczekał się także reakcji Pajączkowskiej. „Nie wiem co powiedzieć.. dziennikarka, którą oglądałam w telewizji jeszcze jako dziecko, pisze teraz tak krzywdzące mnie treści. Co ja pani zrobiłam? Tak trudno szanować drugiego człowieka? Pani nie jest już dziennikarką. Pani jest oprawcą” – napisała.

Nie wiem co powiedzieć.. dziennikarka, którą oglądałam w telewizji jeszcze jako dziecko, pisze teraz tak krzywdzące mnie treści. Co ja pani zrobiłam? Tak trudno szanować drugiego człowieka? Pani nie jest już dziennikarką. Pani jest oprawcą. https://t.co/Oqtr9Hm9dp — Karolina Pajączkowska (@kpajaczkowska) August 14, 2020

Gozdyra postanowiła odpowiedzieć. Dziennikarka Polsatu po raz kolejny podkreśliła, że nie miała na myśli konkretnej osoby, lecz sytuacji. „Moja uwaga była natury ogólnej, czemu w ogóle poczuła się Pani wywołana do odpowiedzi?” – zaznacza.

Moja uwaga była natury ogólnej, czemu w ogóle poczuła się Pani wywołana do odpowiedzi? 🤷‍♀️ — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) August 14, 2020

Źródło: Twitter, Instagram, wprost.pl