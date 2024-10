Dramatyczne zdarzenie w Jaworznie. Nie żyje małżeństwo, a cztery osoby, w tym dwoje dzieci, trafiły do szpitala.

Dramat rozegrał się w domu przy ul. Laskowiec w Jaworznie. Do zdarzenia doszło w niedzielę 6 października w godzinach wczesno porannych. Zgłoszenie skierowano do służb brzmiało szokująco: „ratunku, w domu jest czad”. Takie słowa usłyszał dyżurny.

Na miejsce natychmiast udali się strażacy oraz pogotowie ratunkowe. Gdy dojechali na miejsce pierwsze, co rzuciło im się w oczy to stojący na balkonie ludzie. Były to cztery osoby – małżeństwo z dwójką dzieci.

Strażacy weszli do domu i już na parterze natknęli się na ciała dwóch osób. To małżeństwo w wieku 68 (mężczyzna) i 64 (kobieta) lat. – Na parterze domu mieszkały dwie starsze osoby, a na piętrze młodsze małżeństwo z dwójką dzieci. Okazało się, że te dwie starsze osoby nie żyją, zatruły się stwierdzonym w domu tlenkiem węgla – powiedział w rozmowie z „Faktem” rzecznik straży pożarnej w Jaworznie.

Młodsze małżeństwo, wraz z dwójką dzieci, zostało przewiezione do szpitala. To, że wszyscy przeżyli to niemalże cud. Uratowało ich to, że wybiegli na balkon, przez co nie zatruli się czadem. Dlaczego doszło do tragedii? Strażacy podejrzewają, że mógł mieć na to wpływ zapchany komin…

