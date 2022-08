Dzisiaj poszukując dobrego wykształcenia, młodzi ludzie mogą korzystać z szerokiej infrastruktury edukacyjnej. W Polsce bowiem nie brakuje doskonałych Uczelni wyższych, dla których wiedza i głód zdobywania nowych, cennych kompetencji stanowi główny cel działalności. Do takich placówek zaliczymy między innymi Mazowiecką Uczelnię Medyczną (MUM), która może pochwalić się ogromnymi sukcesami naukowymi. To sprawia również, że jest jedną z najczęściej wybieranych Uczelni przez przyszłych Studentów. Zapraszamy do lektury poniższego materiału i zapoznania się z portfolio Uczelni.

Uczelnia, która kształci kadry

Mazowiecka Uczelnia Medyczna (dawniej Wyższa Szkoła Mazowiecka) to niepaństwowa szkoła zawodowa, która od ponad 17 lat kształci w Warszawie przyszłe kadry dla systemu ochrony zdrowia nie tylko w Polsce, ale również Unii Europejskiej. Dzięki nowoczesnemu podejściu opartemu o doświadczenie, programy nauczania i nowatorskie metody wykorzystywane podczas zajęć praktycznych sprawiają, że Absolwenci Uczelni są gotowi na wyzwania jakie czekają na nich na rynku, w systemie ochrony zdrowia. A tych nie brakuje, bowiem Uczelnia od początku swojego istnienia wykształciła już ponad 4280 specjalistów. Wkrótce do tej liczby dołączy kolejnych 1845 Studentów.

Studenci MUM dzięki zaangażowaniu i dzieleniu się profesjonalną, praktyczną wiedzą przez 163 wykładowców, zyskują nie tylko unikalne kompetencje, ale również mogą podczas zajęć korzystać, z wielu przygotowanych z myślą o nich, profesjonalnych rozwiązaniach i ułatwieniach.

Oferta skierowana do ambitnych

Studenci decydujący się na studia w MUM mogą wybierać spośród kilkunastu kierunków, przygotowujących ich do pracy w służbie zdrowia. Uczelnia oferuje studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe.

Wśród pierwszych – licencjackich – znajdziemy takie kierunki jak pielęgniarstwo, położnictwo czy optometria. Studia magisterskie ukończymy w MUM na kierunkach fizjoterapia, pielęgniarstwo czy psychologia. Dla Absolwentów MUM i innych uczelni możliwe jest również ukończenie dodatkowych studiów, podyplomowych, na kierunkach: osteopatia, fizjoterapia w sporcie, teoria integracji sensorycznej, terapia pedagogiczna uczniów z zaburzeniami rozwoju czy terapia ręki.

Uczelnia znajduje się w Kampusie VIZJA PARK, obiekcie oferującym nowoczesne aule, sale szkoleniowe, sale sportowe, centrum konferencyjne, strefę gastronomiczną oraz część rekreacyjną. Wszystko po to, by umożliwić Studentom zdobywanie wiedzy w jak najbardziej komfortowych warunkach.

Więcej o uczelni dowiesz się pod linkiem: https://mum.edu.pl/

Kto stoi za sukcesami Uczelni?

Za każdym sukcesem stoją mądrzy ludzie, którzy poza nauczaniem, czują również misję i sami mogą podzielić się niezwykłym dorobkiem. Tak jest również w przypadku Mazowieckiej Uczelni Medycznej na czele której stoi rektor – dr Piotr Kusznieruk.

Dzięki swojemu wieloletniemu, praktycznemu doświadczeniu w zarządzaniu oraz zaangażowaniu społecznemu w szerzenie zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia, stanowi on doskonały przykład dla młodego pokolenia oraz sprawia, że nieprzerwanie od 2014 roku – gdy stanął na czele MUM – uczelnia rozwija się i stwarza możliwości rozwoju dla studentów. Ma to miejsce w postaci licznych konferencji i publikacji naukowych a także kół naukowych a także działalności akademickiego wydawnictwa.

Należy również wspomnieć, że w MUM pracuje również wysokowykwalifikowana kadra specjalistów, posiadających doświadczenie zawodowe zarówno w polskich jak i zagranicznych placówkach medycznych. Sam MUM zatrudnia ponad 50 wykładowców z tytułami naukowymi na poziomie doktora i doktora habilitowanego. Ponadto przedstawiciele Uczelni zasiadają w różnych gremiach związanych z ochroną zdrowia, jak ma to miejsce np. w Warszawskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych czy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów.

