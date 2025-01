Przerażające sceny rozegrały się w Krosinie w woj. zachodniopomorskim. Ojczym wrzucił 8-letniego syna swojej partnerki do wanny wypełnionej wrzątkiem. Chłopiec doznał ciężkich poparzeń, które obejmują aż 30 proc. jego ciała.

Do zdarzenia doszło 31 grudnia. Mateusz K. napełnił wannę wrzącą wodą, a następnie „za karę” wrzucił do niej 8-letniego chłopca.

„Prokuratura Rejonowa w Białogardzie prowadzi śledztwo przeciwko Mateuszowi K., podejrzanemu o znęcanie się nad 8-letnim synem partnerki w ten sposób, że w dniu 31 grudnia 2024 r. po napełnieniu wanny gorącą wodą włożył do niej dziecko, powodując u niego poparzenia twarzy, rąk, nóg i podbrzusza, narażając go tym samym na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu” – przekazuje w komunikacie prok. Ewa Dziadczyk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

O sprawie informuje „Fakt”. Początkowo ojczym twierdził, że chłopiec sam wszedł do wanny, gdy on rozpalał piec. Później zmienił wersję. „Przyznał, że włożył chłopczyka do gorącej wody za karę. W wyniku tego malec doznał poparzeń obejmujących 30 proc. powierzchni ciała” – powiedziała Dziadczyk.

Lekarze określają stan dziecka jako stabilny, ale wciąż poważny.

Sprawcy grozi nawet 20 lat pozbawienia wolności.

Źr. Radio ZET; Fakt