Andrzej Olechowski przed laty był jednym z głównych założycieli Platformy Obywatelskiej. Obecnie niemal nieobecny już w polityce zdecydował się na rozmowę z „Wprost”. Co zdumiewające, były polityk ostrzegł przed powrotem PO do władzy. Nie kryje też, że ma bardzo złą ocenę dzisiejszych polityków.

„Patrząc w przeszłość, wdepnęliśmy w PiS przez przypadek. Taki był układ, że PiS uzyskał władzę absolutną. Teraz jest obawa w drugą stronę. Gdy PiS przegra, wdepniemy w nieprzygotowaną PO. To się rzuca w oczy i do tego nie można dopuścić” – powiedział Olechowski. To zaskakuje, bo przed laty to właśnie on razem z Donaldem Tuskiem i Maciejem Płażyńskim zakładał PO. „Platforma Obywatelska to partia bez klarownego planu, bez wizji Polski po PiS” – dodaje.

Czytaj także: Po pytaniu dziennikarza WP politykowi PO puściły nerwy. „Takie pytania słyszę w TVP”

Olechowski przyznał, że ma bardzo krytyczną ocenę dzisiejszych polityków. W jego ocenie przeważająca większość z nich nie ma żadnych ideałów, a liczy się dla nich tylko zysk i kariera. Jak twierdzi, za jego czasów ludzie chcieli reformować kraj, a ktoś, kto go nie chciał zmieniać, nie nadawał się do rządu. Dzisiejszy polityk kalkuluje, czy mu się opłaci, czy nie straci.

Olechowski krytykuje młode pokolenie

Były polityk usłyszał też pytanie o młodsze pokolenie posłów PO. Również co do nich Olechowski nie kryje swej krytycznej oceny. „Co do tych młodych wilków z PO byłbym ostrożny. Niech pokażą zęby.” – powiedział.

Czytaj także: Najnowszy sondaż. Konfederacja poza Sejmem, zapytano o poparcie dla Agrounii

Przyznał również, że zawiódł się na Rafale Trzaskowskim. „Wydawało mi się, że drogą dla niego było porozumienie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Szymonem Hołownią, Robertem Biedroniem. Tymi, którzy pomogli mu w osiągnięciu bardzo dobrego wyniku, bo przecież to ich wyborcy zagłosowali na niego w drugiej turze. Trzaskowski powinien stworzyć grono liderów, którzy w ważnych sprawach zwracają się do Polaków ponad partiami i ich interesami. Szkoda, że tego nie zrobił, bo potrafi przyciągać uwagę wyborców i ich przekonywać” – powiedział Olechowski.

Źr. wprost.pl; se