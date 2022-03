Ołena Zełenska, żona prezydenta Ukrainy, zamieściła na Facebooku mocny apel. Odniosła się w nim do sytuacji dzieci, które żyją na terenie kraju ogarniętego wojną. „Proszę was: nie przyzwyczajajcie się do wojny” – napisała.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski praktycznie każdej nocy publikuje krótkie orędzie, w którym zwraca się do Ukraińców oraz całego świata. Tym razem wpis na Facebooku zamieściła również jego żona.

Ołena Zełenska podkreślała w nim, że nie można dopuścić do sytuacji, w której ludzie przyzwyczają się do wojny. „W XXI wieku Europa nie może przyzwyczaić się do wojny, do tego, że dzieci zasypiają przy odgłosie pocisków i nie wiedzą, czy jutro będą żyły” – napisała.

Żona prezydenta Ukrainy zwróciła uwagę na ukraińskie miasta, które zamieniają się w masowe groby. „Nasze dzieci są przyzwyczajone do zasypiania przy dźwiękach wybuchów. Ale proszę was: nie przyzwyczajajcie się do wojny! Bo w XXI wieku w Europie nie można przyzwyczaić się do widoku dzieci, które nie wiedzą, czy jutro będą żyły. Nie można przyzwyczaić się masowych grobów, w które zamieniają się spokojne miasta. Wojna na Ukrainie to wojna na progu waszego domu. Pozostańcie po stronie pokoju i ludzkości. Wtedy zwycięstwo Ukrainy będzie waszym zwycięstwem” – dodała.

Żr.: Onet