Podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił nowe obostrzenia. Ich wprowadzenie uzasadniono szerzeniem się wariantu Omikron. Nowe restrykcje zakładają zakaz lotów do niektórych państw, a także zmniejszenie limitów w kraju.

„Mamy do czynienia z mutacją, która stanowi ryzyko przyspieszenia pandemicznych procesów. To zmienia nasze podejście do dalszej walki z pandemią. W związku z tym przygotowaliśmy pakiet alertowy obostrzeń” – mówił Niedzielski.

Minister wymienił państwa objęte zakazem lotów z powodu wariantu Omikron. „Przygotowaliśmy pakiet alertowy obostrzeń. Wydajemy zakaz lotów do siedmiu krajów – Bostwana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, RPA, Zimbabwe. Osoby wracające z tych krajów będą miały wydłużoną kwarantannę do 14 dni, nie ma możliwości zwolnienia testem” – powiedział.

Dla krajów non-Schengen kwarantannę również wydłużono do 14 dni. Po ośmiu dniach zwolnić może z niej test PCR. „Jeśli sytuacja w Europie będzie się pogarszać, przyjazdy z krajów strefy Schengen również będą podlegać takim regulacjom” – dodał minister.

Obostrzenia także w kraju. Omikron zagraża Polsce?

Niedzielski ogłosił także ograniczenia w kraju. „Wszystkie obiekty z limitem zapełnienia do 75 proc. zostaną zmniejszone do 50 proc. – dotyczy to gastronomii, hoteli, instytucji kultury, kościołów, obiektów sportowych” – wymieniał.

W weselach weźmie udział maksymalnie 100 osób, w wydarzeniach sportowych poza obiektami sportowymi – 250 osób. W siłowniach obowiązywać będzie zasada jednej osoby na 15m2. Co ważne, osoby zaszczepione nie będą uwzględniane w limitach.

Nowe regulacje potrwają od 1 do 17 grudnia.

Źr. Polsat News