Wariant Omikron wciąż budzi duży niepokój wśród naukowców. Trudno się więc dziwić, że rządy zaostrzają restrykcje i próbują za wszelką cenę nakłonić obywateli do Szczepień. Włoski ekspert Guido Rasi powiedział w telewizji RAI, że wariant ten może wywołać „pandemię B”.

Wariant Omikron rozprzestrzenia się w kolejnych krajach świata. Wielu naukowców jest zdania, że w ciągu kilku tygodni stanie się on najbardziej dominującym wariantem. I chociaż badania zarówno szczepionek Pfizer/BioNTech, jak i Moderna wskazują na ich skuteczność, szczególnie w przypadku trzeciej dawki, to rządzący wprowadzają kolejne obostrzenia. Nakłaniają także obywateli, by przyjmowali szczepionki – zarówno w dawkach podstawowych, jak i przypominających.

Były dyrektor Europejskiej Agencji Leków Guido Rasi w telewizji RAI nie krył ostatnio niepokoju rozprzestrzeniającym się wariantem Omikron. Wciąż nie jest on dokładnie zbadany. Ekspert nie ukrywa, że trwa walka z czasem, ponieważ z Omikronem „wszystko może się zmienić”.

Zdaniem eksperta, w przypadku, gdyby nowy wariant okazał się odporny na szczepienia, może nas czekać zupełnie nowa pandemia. „Jeśli wariant Omikron całkowicie wymknie się szczepionkom, stanie się praktycznie innym wirusem i będzie to pandemia B” – powiedział.

Żr.: Radio ZET