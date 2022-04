Telewizja Ukraina 24 publikuje pierwsze zdjęcia krążownika „Moskwa”, który zatonąć 14 kwietnia w odległości około 60-65 mil morskich na południe od Odessy. Widać na nich, że okręt, którego utrata była ogromną porażką wizerunkową Rosji, został przełamany na pół.

Krążownik rakietowy „Moskwa” był flagową jednostką Floty Czarnomorskiej. Zatonął 14 kwietnia po tym, jak dzień wcześniej został trafiony przez dwa ukraińskie pociski typu Neptun. Spowodowały one wybuch amunicji zgromadzonej na okręcie oraz pożar. Rosjanie ewakuowali ocalałą część załogi. Podjęto próbę holowania „Moskwy” do rosyjskiego portu, jednak w jej trakcie okręt poszedł na dno.

Teraz stara Ukraina 24 publikuje pierwsze zdjęcia rosyjskiego krążownika, które wykonane zostały przy użyciu technologii echolokacji. Widać na nich, że okręt przełamał się na dwie części. W pobliżu można dostrzec również zatopiony rosyjski śmigłowiec Mi-26, który prawdopodobnie miał posłużyć do gaszenia statku, a następnie wpadł do morza. „Sądząc po lokalizacji wraku, kadłub statku pękł przed zderzeniem z dnem, co wskazuje na uszkodzenie go w rejonie nadbudówki” – powiedział w rozmowie z Ukraina 24 płetwonurek z Odessy Rościsław Kuroczkin.

Ukraina 24 nie podała, kto jest autorem zdjęć krążownika „Moskwa”. Zdaniem Kuroczkina, zostały one prawdopodobnie wykonane przez sonar znajdujący się na niemieckiej łodzi podwodnej.

