Kardynał Grzegorz Ryś, jeden z najbardziej znanych duchownych w Polsce, zabrał głos ws. orgii na plebanii w Dąbrowie Górniczej. Udzielił wywiadu dla serwisu Onet.pl.

Przypomnijmy, na plebanii przy parafii w Dąbrowie Górniczej jeden z tamtejszych księży, Tomasz Z., zorganizował imprezę z udziałem sexworkera. Podczas zabawy jeden z mężczyzn, prawdopodobnie partner mężczyzny świadczącego usługi seksualne, zasłabł. Powodem było, wiele na to wskazuje, przedawkowanie środków na potencje.

Dziś o tym zdarzeniu huczy cała Polska. Obrywa się rzecz jasna całej instytucji Kościoła Katolickiego. Co o tych zdarzeniach sądzi kardynał Grzegorz Ryś? – Pierwsza moja myśl była taka, że potrzebna jest natychmiastowa reakcja, i że na szczęście mamy na to procedury – powiedział duchowny.

Ryś dodał, że był zbulwersowany tym, co wydarzyło się w Dąbrowie Górniczej. – To oczywiste, że mnie to zbulwersowało. Kogo by coś takiego nie zbulwersowało?! – zapytał duchowny.

Co ciekawe, głos ws. zdarzeń na plebanii zabrał też Tomasz Z., czyli ksiądz, który podejrzewany jest o zorganizowanie imprezy o charakterze seksualnym. Duchowny napisał oświadczenie do katowickiego oddziału „Gazety Wyborczej”.

– Warto przeczytać, jaka jest definicja orgii. Określenia typu: podobno, miał, mieli – nigdy nie można uznawać za faktyczne bez pewnych dowodów. Z doniesień medialnych dowiedziałem się, że mają być mi postawione zarzuty odnośnie do nieudzielenia przeze mnie pomocy. Stanowczo sprzeciwiam się temu, abym świadomy niebezpieczeństwa utraty życia człowieka, nie chciał podjąć kroków w celu jego ratowania – napisał ksiądz Tomasz Z.

