Do Polski dotarł już orkan Sabina. W nocy w całym kraju będzie wiało a najgorsza sytuacja będzie jutro i pojutrze. IMGW wydał ostrzeżenia, które miejscami mają trzeci, najwyższy stopień.

Z orkanem Sabina zmagają się już między innymi Niemcy. Teraz dociera on do Polski. W najbliższych dniach w całym kraju wiał będzie ekstremalnie silny wiatr, którego porywy mogą wynosić nawet 110 km/h.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w związku z tym ostrzeżenia. Niemal w całym kraju obowiązuje alert II stopnia, jedynie w województwie podlaskim i części województwa warmińsko-mazurskiego obowiązuje alert I stopnia. Z kolei w Sudetach i Bieszczadach IMGW wydał alert III stopnia, który obowiązuje w sytuacjach wystąpienia katastrof i zagrożenia życia. W górach porywy wiatru mogą osiągać nawet 200 km/h.

Mocno powieje najpierw na zachodzie a później w całym kraju. #IMGW wydało ostrzeżenia na cała Polskę. Najmocniej powieje w #górach, tam obowiązują najwyższego 3 stopnia ostrzeżenia na #wiatr.https://t.co/kAFHR7R84H



Aktualne ostrzeżenia IMGW:https://t.co/PpUwWelk3Y#Sabina pic.twitter.com/5SIKpJ9ClN — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 9, 2020

Ostrzeżenia póki co obowiązują go poniedziałku do godziny 16:00, jednak wiele wskazuje na to, że zostaną one przedłużone. Silny wiatr utrzyma się co najmniej w poniedziałek i wtorek, dopiero około środy sytuacja będzie się uspokajała.

Tymczasem Polscy Łowcy Burz ostrzegają, że wiatr może nie być jedynym problemem. Wojciech Pilorz przekazał, że wraz z silnym wiatrem mogą wystąpić również burze. „Najsilniejszych porywów spodziewamy się w trakcie najbliższej nocy. Mogą zdarzyć się też burze, w ich trakcie wiatr może być bardzo silny. W ciągu doby powinno się uspokoić” – czytamy.

⚠️UWAGA NA PORYWISTY WIATR! WYDANO OSTRZEŻENIA⚠️ Już niebawem na znacznym obszarze kraju zaczną obowiązywać… Opublikowany przez Polscy Łowcy Burz Niedziela, 9 lutego 2020

