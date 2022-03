Daniel Obajtek poinformował o obniżeniu cen na stacjach PKN Orlen. W ostatnim czasie biły one kolejne rekordy. Teraz cena benzyny ma obniżyć się o 20 groszy za litr, natomiast oleju napędowego o 34 grosze za litr.

W ostatnim czasie ceny paliw biją kolejne rekordy. Z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę ropa drożeje na światowych rynkach, a w połączeniu ze słabą pozycją złotego ceny na stacjach poszybowały w górę. W ostatnich dniach za litr benzyny trzeba było zapłacić już około 7 złotych, ropa potrafiła być nawet ponad złotówkę droższa.

Z komunikatu, jaki przekazał Daniel Obajtek wynika, że w najbliższym czasie kierowcy powinni nieco odetchnąć. „Obniżamy ceny na stacjach! ON do 34 gr/l, do średniego poziomu 7,55 zł, a benzynę o 20 gr/l do średniego poziomu 6,79 zł. Działamy zdecydowanie, żeby polscy kierowcy tankowali najtańsze paliwa w Europie. W Czechach litr benzyny kosztuje w przeliczeniu 7,54 zł, a na Litwie 8,81 zł” – napisał prezes PKN Orlen.

