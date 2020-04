W związku z epidemią koronawirusa rząd wyznaczył specjalny okres na zakupy dla osób starszych nazwany „godzinami dla seniorów”. Aktualnie to czas od 10 do 12. Czy obywatele, którzy ukończyli 65. rok życia mogą pójść do sklepu w innych godzinach?

Wśród szeregu ograniczeń wprowadzonych przez rząd w związku z epidemią koronawirusa znalazły się również regulacje dotyczące seniorów. Statystyki pokazują, że to właśnie osoby starsze są najbardziej narażone na ciężki przebieg zakażenia koronawirusem.

Eksperci zalecają seniorom, aby jak najrzadziej wychodzili z domu, a jeśli już muszą, to powinni za wszelką cenę unikać większych zgromadzeń. Właśnie w tym celu wprowadzono „godziny dla seniorów”. Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00 sklepy są otwarte wyłącznie dla osób powyżej 65. roku życia. Ograniczenie to nie obowiązuje w aptekach i na stacjach benzynowych. Z własnej inicjatywy wprowadziły je za to niektóre banki.

Robią zakupy poza „godzinami dla seniorów”. Czy mają do tego prawo?

W ostatnich dniach internauci dyskutowali o zachowaniu seniorów. Z ich relacji wynika, że niektóre osoby starsze robiły zakupy w innych godzinach. Stąd często pojawiało się pytanie: czy mają do tego prawo?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby powyżej 65. roku życia mogą robić zakupy w ciągu całego dnia. Rozwiązanie zwane „godzinami dla seniorów” jest jedynie zaleceniem dla osób starszych.

Podjechałam do paczkomatu niedaleko Lidla, w godzinach dla seniorów. Na parkingu sklepu wiele straszych osób.

Nie nie, godziny dla seniorów nie mają sensu bo jedna sfochowana z drugim, akurat wtedy chcą iść do sklepu… #WylaczEgoizm — Weronika Kostrzewa (@KostrzewaWZ) April 24, 2020

Godziny dla seniorów nadal bez zmian, czyli bez sensu 10-12, tyle że nie w dni wolne. Nie pojmuję tej odporności na racjonalne sygnały z handlu, żeby ten absurd zmienić. Ale cóż, władza sobie sama zakupów nie robi. — Łukasz Warzecha (@lkwarzecha) April 19, 2020

Morawiecki o znoszeniu restrykcji

Temat „godzin dla seniorów” pojawił się kilka dni temu podczas sesji Q&A z premierem Mateuszem Morawieckim. Szef rządu podkreślał, że rozwiązania wdrożone w związku z epidemią mają na celu ochronę najbardziej narażonych grup społecznych. Wyjaśnił jednak, że z biegiem czasu możemy się spodziewać łagodzenia restrykcji.

– Na dzisiaj utrzymujemy te godziny dla seniorów, które były wcześniej od 10 do 12. Jeżeli nasza walka z koronawirusem będzie odnosiła coraz bardziej pozytywny skutek, to będziemy łagodzić różnego rodzaju restrykcje, także i tę – zapowiedział premier.

Morawiecki zwrócił uwagę, że to właśnie osoby starsze są najbardziej narażone na COVID-19. W związku z tym zaapelował do Polaków o wyrozumiałość.

