Niewielką przewagę przed drugą turą wyborów prezydenckich zyskał Andrzej Duda – wynika z sondażu Ipsos dla OKO.press. Urzędujący prezydent ma około 3 pkt proc. przewagi nad kandydatem Koalicji Obywatelskiej.

Już w niedzielę odbędzie się w naszym kraju druga tura wyborów prezydenckich. Zmierzą się w niej Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Obaj kandydaci mają za sobą niezwykle intensywną kampanię wyborczą, która zakończy się dziś o północy.

Sondaż Ipsos dla OKO.press wskazuje, że minimalnie większe szanse na zwycięstwo w niedzielę ma Andrzej Duda. Na urzędującego prezydenta chciałoby zagłosować 50 proc. wyborców, podczas gdy Rafała Trzaskowskiego popiera 47 proc. badanych. 3 proc. stanowią osoby, które wciąż nie wiedzą, na kogo oddadzą głos.

Jak podaje OKO.press, błąd pomiaru wynosi 3 pkt proc., więc prawdziwy wynik daje Andrzejowi Dudzie 47-53 proc. szans na zwycięstwo, podczas gdy Rafałowi Trzaskowskiemu 44-50 proc. szans. „Elektorat Dudy – zwłaszcza 60 plus i z miast do 20 tys., jest tak zmobilizowany, że aż trudno uwierzyć. Daje to 3 pkt przewagi Dudzie. Bez mobilizacji wyborców Trzaskowskiego: młodszych (granicą jest 50 lat), wykształconych (matura i więcej), z większych miast, opozycja może przegrać” – czytamy.

Źr.: OKO.press