Minister zdrowia Adam Niedzielski był gościem Roberta Mazurka w Porannej Rozmowie na antenie RMF FM. Ujawnił, że w ciągu ostatniej doby odnotowano w naszym kraju niemal 6,5 tysiąca nowych zakażeń COVID-19. Przyznał, że dane z ostatnich dni są „bardzo niepokojące”.

W ciągu ostatniej doby odnotowano 6422 nowe zakażenia COVID-19 w Polsce. Informację w tej sprawie przekazał na antenie RMF FM Adam Niedzielski. Minister zdrowia zaznaczył, że „to jeszcze nie efekt świąt i sylwestra”.

Zdaniem Adama Niedzielskiego, nie tylko dzisiejsze wyniki, ale również dane z ostatnich dni, mogą budzić niepokój. Przypomnijmy, że przed tygodniem resort zdrowia informował o nieco ponad 5 tysiącach nowych zakażeń. „To co jest najbardziej niepokojące, to fakt, że jest to trzeci dzień z rzędu, kiedy mamy z powrotem przyrosty, bo do tej pory odnotowywaliśmy same spadki. Także te trzy dni ostatnie są bardzo niepokojące” – powiedział.

Niepokój budzi również liczba osób, które przebywają w szpitalach. „Frapująca jest liczba zajętych łóżek, bo jest ich około 20 tysięcy. Wystartowanie z takiego poziomu z piątą falą to scenariusz katastroficzny” – dodał.

Czytaj także: Jacek Kurski odpowiada na zarzuty o Sylwestra Marzeń. „Wszyscy mieli paszporty covidowe”

Żr.: RMF FM