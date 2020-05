Wiceminister Jacek Ozdoba i Michał Kamiński z Koalicji Polskiej byli gośćmi Moniki Olejnik w programie „Kropka nad i”. Podczas programu doszło do ostrej wymiany zdań a cała sytuacja miała związek z protestem przedsiębiorców w Warszawie.

Tydzień temu w Warszawie odbył się protest przedsiębiorców. Zgromadzenie było nielegalne więc podczas manifestacji doszło do starcia manifestantów z policją. Użyty został między innymi gaz, doszło też do zatrzymań.

Michał Kamiński z Koalicji Polskiej komentując całą sprawę stwierdził, że brutalność funkcjonariuszy to pokłosie rządów Prawa i Sprawiedliwości. „Brutalność policji względem obywateli wyrażających swoje opinie polityczne, niezależnie od tego, jak do tych opinii podchodzimy, ale obywatele mają prawo wyrażać swoje opinie, sytuacja, w której przepisy dotyczące walki z koronawirusem w tak jaskrawy sposób wykorzystywane są do tłumienia wolności obywatelskiej, gdy te same przepisy są tak jaskrawie ignorowane przez wszystkich” – powiedział.

Przeciwnego zdania był Jacek Ozdoba, który postanowił stanąć w obronie policjantów. „Jeżeli chodzi o reakcję policji i to, w jaki sposób się zachowuje, to jest przykład dobrej postawy, ponieważ nie dają się często sprowokować. Mieliśmy sytuację manifestacji kiedy jest stan epidemiczny, kiedy jest podsycanie do protestów, do zgromadzeń, kiedy taka forma nie powinna mieć miejsca z uwagi na pandemię. Opozycja wykorzystuje to” – stwierdził.

W pewnym momencie w programie doszło do ostrej wymiany zdań. Monika Olejnik odniosła się do zatrzymania niewidomej osoby. „To nie jest żadna nagonka na policję. Jeżeli dla pana nie jest bulwersujące, że człowieka niewidomego zabiera się do wozu policyjnego to ja panu gratuluje, że pan na to patrzy” – powiedziała.

Wiceminister odpowiedział prowadzącej, by nie dobierała tego typu słów. Reakcja Moniki Olejnik była bardzo ostra. „Proszę pana, niech pan mnie nie poucza, dobrze?” – odpowiedziała.

Ale tam milutko u Moniki Olejnik 🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/hpcm4nvkvX — Edyta Kazikowska (@KazikowskaEdyta) May 25, 2020

Czytaj także: Szokujący wpis Wałęsy o prezydencie. Po chwili wulgarne słowa skasowano…

Źr.: TVN24, Twitter/Edyta Kazikowska