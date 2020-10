Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski wydała oświadczenie w sprawie obecnej sytuacji w Polsce. Biskupi zaapelowali o podjęcie dialogu społecznego, który umożliwi poszanowanie godności każdego człowieka”.

W ostatnich dniach przez Polskę przelewa się fala protestów. Ich przyczyną był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zakazał przeprowadzania w naszym kraju tzw. aborcji eugenicznej. W odpowiedzi tysiące osób wyszło na ulice, by wyrazić swój sprzeciw. Obiektami protestów stały się między innymi kościoły, gdzie szczególnie w niedzielę dochodziło do aktów wandalizmu.

Oświadczenie w sprawie obecnej sytuacji wydał Episkopat, który zaapelował o przeanalizowanie przyczyn zaistniałej sytuacji i szukanie dróg wyjścia z niej. „Wzywamy wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do wyrażenia poglądów bez użycia przemocy i do poszanowania godności każdego człowieka” – czytamy.

Biskupi przytoczyli również słowa papieża Franciszka, który zaapelował o „szacunek do życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych”. „Kościół zawsze będzie opowiadał się za życiem i wspierał chroniące je inicjatywy” – czytamy dalej.

Episkopat podziękował także służbom medycznym za pracę w trudnym czasie oraz zaapelował o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią. „Prosimy również wszystkich wierzących o post, jałmużnę i modlitwę o pokój społeczny, w intencji ochrony życia, zakończenia trwającego kryzysu, a także o ustalenie rozwijającej się pandemii” – apelują biskupi.

Źr.: Episkopat.pl