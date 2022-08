Na drodze 105 między Świerznem a Stuchowem (woj. zachodnio-pomorskie) doszło do szokującej sceny. Interweniujący później policjanci powiedzieli, że kierowca miał szczęście, że miał kamerę. Inaczej nikt by mu nie uwierzył.

Kierowca jechał drogą 105 między Świerznem a Stuchowem w późnych godzinach wieczornym, gdy na zewnątrz było zupełnie ciemno. W pewnym momencie dostrzegł mężczyznę idącego poboczem.

Czytaj także: Z pistoletem napadł na księdza. Duchowny… sam zatrzymał napastnika

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to co wydarzyło się po chwili. Widząc nadjeżdżający samochód, pieszy wybiegł na środek jezdni i rzucił się na maskę pojazdu. Doznał obrażeń głowy i trafił do szpitala. Okazuje się, że był trzeźwy.

„Po wszystkim (przed przyjazdem policji) zapytał mnie, czy nie podwiózłbym go do domu… Policjanci po pokazaniu im filmiku powiedzieli, że bez niego nie uwierzyliby mi, że mężczyzna sam skoczył mi na maskę” – przekazał kierowca będący autorem nagrania.

Filmik opublikowano na popularnym kanale w serwisie YouTube Stop Cham.

Źr. o2.pl; YouTube