Kilkadziesiąt miesięcy pracy i w miejscowości Wręcza pod Warszawą stanął największy zadaszony park wodny na całym kontynencie – Suntago Wodny Świat. Dziennikarze naszemiasto.pl ustalili, że wkrótce na terenie obiektu pojawią się kontrolerzy. Jeśli ich wizyta przebiegnie pomyślnie, inwestorzy będą mogli otworzyć Park of Poland, a przynajmniej pierwszą jego część.

Aquapark Suntago Wodny Świat powstał w miejscowości Wręcza, około 40 kilometrów od Warszawy. Zgodnie z zapewnieniami obiekt ma być największym zadaszonym parkiem wodnym w Europie. Jego budowa rozpoczęła się w 2017 roku i od tej pory w sieci pojawiały się kolejne materiały ukazujące postępy w pracach.

Prace konstrukcyjne zakończyły się w sierpniu ubiegłego roku. Tym samym budowa Suntago Wodny Świat wkroczyła w ostatnią fazę. Pozostawało jednak pytanie, czy uda się dotrzymać wstępnego terminu otwarcia, przewidywanego na koniec czwartego kwartału 2019 roku.

Kiedy otwarcie Park of Poland? Pojawił się nowy termin

W listopadzie było już wiadomo, że otwarcie pierwszego obiektu w Park of Poland będzie opóźnione ze względu na „nieoczekiwane okoliczności„. Nieoficjalnie mówiono o wiośnie 2020 roku. Według doniesień portalu wpr24.pl jednym z powodów miało być oczekiwanie na zgody potrzebne do rozpoczęcia działalności.

Nowe informacje w tej sprawie podaje portal warszawa.naszemiasto.pl. Dziennikarze ujawniają, że do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żyradrowie dotarł wniosek ws. Suntago Wodny Świat.

Inspektor PINB Agnieszka Dębska-Puta poinformowała, że termin przeprowadzenia kontroli obowiązkowej obiektu wyznaczono na 3 lutego – 7 lutego 2020 roku. Jeżeli kontrola wypadnie pomyślnie, aquapark będzie już teoretycznie gotowy do otwarcia.

Portal przypomniał jednak, że ferie w woj. mazowieckim trwają w dniach 10-23 lutego. Możliwe, że inwestorzy wezmą to pod uwagę. W końcu to do nich należy ostateczna decyzja ws. otwarcia obiektu.

Co znajdzie się w Suntago Wodny Świat?

Zgodnie z planami inwestorów Park of Poland ma zająć prawie 400 ha okolicznych gruntów. Pierwszą częścią kompleksu jest Suntago Wodny Świat – największy zadaszony aquapark w Europie i największy tego typu obiekt w naszym regionie. Park wodny będzie czynny 7 dni w tygodniu i jednorazowo mieścić do 15 tys. gości.

Fot. Park of Poland

Park podzielono na trzy strefy tematyczne.

Jamango Wodna Dżungla – to strefa rozrywkowa. Znajdzie się tu:

kryta zjeżdżalnia o długości 320 metrów (najdłuższa tego typu konstrukcja w Europie),

32 zjeżdżalnie (o łącznej długości prawie 3 km),

baseny tematyczne,

symulator Surf-Air.

Relax – jak sama nazwa wskazuje, będzie to miejsce przeznaczone do wypoczynku. W środku znajdzie się:

400 palm z Malezji,Kostaryki i Florydy,

basen termalny (ponad 800 m. kw.),

ogród o powierzchni 20 tys. m. kw.,

gabinety masażu, solaria i baseny witalne.

Trzecią strefą będą saunaria.

12 tematycznych atrakcji,

sauny,

prysznic Calla.

Źródło: warszawa.naszemiasto.pl, wpr24.pl , wmeritum.pl