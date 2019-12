Suntago Wodny Świat wybudowano w miejscowości Wręcza pod Warszawą. To największy zadaszony park wodny w Europie. Z nagrań udostępnionych w sieci można wywnioskować jedno – obiekt będzie prawdziwym kolosem. Otwarcie zapowiadano pod koniec 2019 roku, jednak ostatecznie termin przesunął się…

Suntago Wodny Świat został wybudowany w miejscowości Wręcza, w gminie Mszczonów (około 40 kilometrów od Warszawy). Jego budowę rozpoczęto w 2017 roku i zgodnie z informacjami inwestorów, obiekt będzie pierwszą częścią olbrzymiego kompleksu o nazwie Park of Poland.

Rozmiary konstrukcji sprawiają, że trudno przejść obok niej obojętnie. Jego łączna powierzchnia to 20 hektarów. Na stronie inwestycji możemy przeczytać, że Suntago Wodny Świat będzie największym zadaszonym parkiem wodnym w Europie. Będzie to również największy park wodny na naszej części kontynentu. Na tym jednak nie koniec rekordów.

Wewnątrz znalazła się najdłuższa zjeżdżalnia w Europie, która mierzy aż 320 metrów. Wewnątrz ma się znaleźć największy basen kryty (1000 m kw.), a w skład kompleksu wejdą baseny o łącznej powierzchni 3500 m kw.

Odwiedzający to miejsce turyści będą mogli skorzystać z wielu atrakcji. Oprócz wspomnianych basenów, w środku znalazły się solaria, gabinety masażu, wodny plac zabaw, sauny oraz ogród o powierzchni 20 000 m kw., w których umieszczono rośliny z najdalszych zakątków świata (m.in. z Malezji, Florydy i Kostaryki).

Wstępne informacje wskazywały, że obiekt miał być oddany do użytku w czwartym kwartale 2019 roku. Jednak portal wpr24.pl informuje o przesunięciu terminu. Idan Greidinger, prezes Park of Poland zapowiada, że inauguracja odbędzie się na początku 2020 roku.

