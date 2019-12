Jerzy Owsiak osobiście odniósł się do sprawy Riada Haidara. Lekarz będący posłem KO poinformował, że stracił stanowisko w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Haidar od dawna współpracował z WOŚP, której szef twardo stanął teraz w jego obronie.

Dyrektorem szpitala, w którym pracował Haidar jest Adam Chodziński, radny Zjednoczonej Prawicy. Został dyrektorem szpitala w Białej Podlaskiej został w połowie listopada. To do niego bezpośrednio zwrócił się Jerzy Owsiak. Szef WOŚP podkreślił zasługi Haidara i zaapelował do dyrektora placówki o przedstawienie konkretnych powodów zwolnienia lekarza.

„Riad Haidar to jeden z najbardziej cenionych neonatologów w Polsce!” – pisze Owsiak. „Posiada ogromną wiedzę specjalistyczną, kształci kolejne pokolenia młodych lekarzy, jego pracy i zaangażowaniu setki tysięcy najmłodszych pacjentów zawdzięcza życie i zdrowie.” – dodaje.

Szef WOŚP zwrócił uwagę, że na oddziale, na czele którego stał dotąd Haidar używany jest sprzęt WOŚP. „Pracuje w nim sprzęt od WOŚP wartości 2,9 mln zł i stanowi podstawę nowoczesnego wyposażenia oddziału.” – pisze Owsiak. „Wielokrotnie odwiedzaliśmy bialski oddział, widzieliśmy jak fantastyczny użytek z darów Fundacji robią zatrudnieni tam specjaliści pod wodzą dr Haidara i zawsze stawialiśmy ten właśnie oddział za wzór wielu innym placówkom w Polsce. Nie bez powodu oddział ten nosi imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, doceniliśmy w ten sposób jego profesjonalizm i światowy poziom.” – czytamy.

Owsiak zwraca też uwagę, że „publiczny system opieki zdrowotnej w Polsce przeżywa dziś zapaść”. „Czy naprawę stać pana na to, by w taki sposób potraktować jednego z najbardziej docenianych lekarzy neonatologów w Polsce? Czy nie igra pan życiem i zdrowiem najmłodszych pacjentów?” – pyta Chodzińskiego. Szef WOŚP podkreślił, że „oczekuje pilnej odpowiedzi na najprostsze pytanie – dlaczego?”.

Źr. wmeritum.pl; wp.pl; facebook