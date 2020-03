Jerzy Owsiak na antenie Radia ZET komentował ogłoszone wczoraj wyniki 28. finału WOŚP. Podczas rozmowy nie mogło zabraknąć tematu koronawirusa. Szef WOŚP zapewnił, że jeśli zajdzie potrzeba, to możliwe jest wsparcie w walce z szybko rozprzestrzeniającą się epidemią.

Owsiak przyznał, że zgodnie z pierwotnym planem ogłoszenie wyników 28. finału WOŚP miało odbyć się na okręcie w Szczecinie. Z powodu epidemii koronawirusa, przedstawiciele WOŚP zmienili jednak plany i przenieśli wydarzenie do Warszawy. To tam wczoraj ogłosili, że podczas tegorocznej zbiórki udało się zgromadzić kwotę 186 133 610 zł 66 gr.

Na antenie Radia ZET Owsiak nie wykluczył wsparcia ze strony WOŚP walki z epidemią koronawirusa. „Ja myślę, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, to my natychmiast możemy zmienić wszystkie plany. Możemy kupić chociażby sprzęt, który będzie pomagał w diagnostyce.” – mówił.

„Jeżeli zajdzie taka potrzeba, nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań. Naradzamy się, mówimy.” – wyjaśniał Owsiak. „Kiedy zaszła potrzeba, że trzeba było kupić karetkę pilnie dla Szczecina, dla szpitala w Zdrojach, to ta decyzja została podjęta bardzo szybko.” – przypomniał.

🎥Szef @fundacjawosp: Pieniądze z tegorocznej zbiórki przekażemy na sale operacyjne, sale zabiegowe – rezonanse magnetyczne, mikroskopy, które mają już 3D… W maju kupujemy sprzęt ➡️https://t.co/o398pow40J pic.twitter.com/tYoMkNn92j — Gość Radia ZET (@Gosc_RadiaZET) March 9, 2020

Owsiak mówił również, na co WOŚP planuje przeznaczyć zebrane środki. „Sale operacyjne, sale zabiegowe, ale to jest taka najnowocześniejsza medycyna, czyli endoskopowa. To jest ta, która nie jest inwazyjna, ta, która wymaga megaurządzeń, megaurządzeń. To są chociażby rezonanse magnetyczne, ale takie z najwyższej półki, to są mikroskopy, które mają już 3D, tą funkcję, że możemy te wszystkie operacje, zabiegi robić niezwykle skutecznie i nowocześnie. ” – wymieniał.

„Już w maju będziemy kupowali. Neurologia, neurochirurgia, później będzie kardiochirurgia, ogólnie sale chirurgiczne. Już szpitale dostały ankiety, już je wypełniają, czekamy później na powrót tych ankiet, więc my doskonale wiemy, jak te pieniądze wydać.” – zapewnił Owsiak.

