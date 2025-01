Gdyby w Polsce były normalne media, to wszyscy by to wiedzieli – przekonuje Sebastian Kaleta. To reakcja na wypowiedź niemieckiego rzecznika MSW, który poinformował, że m.in. Polska zgodziła się, że należy przyspieszyć wprowadzenie paktu migracyjnego.

Jako pierwsza o wypowiedzi niemieckiego rzecznika MSW poinformowała Aleksandra Fedorska z agencji prasowej Radio Debata. „Rzecznik prasowy niemieckiego MSW właśnie powiedział na konferencji prasowej niemieckiego rządu, że na spotkaniu unijnych ministrów wczoraj w Warszawie była zgoda, co do wcześniejszego wprowadzenia paktu migracyjnego” – czytamy.

„Czy to się zgadza Tomasz Siemoniak? Zgodził się Pan na wcześniejsze wprowadzenie paktu migracyjnego?” – zapytała autorka wpisu.

Wiadomość nagłośnił także Samuel Pereira z wPolsce24. „Rzecznik MSW poinformował, że państwa członkowskie UE (w tym Polska) są zgodne, że należy jak najszybciej wprowadzić pakt migracyjny. Takie ustalenia miały zapaść wczoraj w trakcie nieformalnego posiedzenia ministrów spraw wewnętrznych państw UE w Warszawie” – napisał.

Równocześnie pojawiła się informacja, że Polska prawdopodobnie nie będzie zwolniona z mechanizmu solidarności zawartego w pakcie migracyjnym. Z punktu widzenia naszego kraju nie będzie miało znaczenia, że w 2022 roku przyjęliśmy setki tysięcy Ukraińców.

Sebastian Kaleta przekonuje, że nie jest zaskoczony. „Zdziwieni mogą być tylko ci, którzy nie czytali dokumentów lub wierzyli kłamstwom Tuska” – podkreślił.

„Pakt Migracyjny wprost wskazuje, że przy wyliczaniu kwot migrantów do obowiązkowego przyjęcia liczy się poprzedni rok kalendarzowy. A jak wiemy, z Ukrainy fala uchodźcza miała miejsce w 2022 roku” – napisał. – „Tusk znowu oszukał. Gdyby w Polsce były normalne media, to wszyscy by to wiedzieli. Tusk wie, że miażdżąca większość mediów będzie robiła jego propagandę, więc łże” – dodał.

