Niebawem Donald Trump ujawni nieznane dotąd informacje na temat UFO? Tak wynika z tajemniczych słów kongresmena Tima Burchetta, które padły w rozmowie z News Nation. Ten kongresmen nie po raz pierwszy podejmuje ten temat.

Kongresmen Tim Burchet odbywał rozmowę na antenie New Nation. Pojawił się wątek dokumentów odnoszących się do UFO. „Prezydent Trump wyznał, że wkrótce opublikuje niektóre z nich i chciałbym to zobaczyć” – stwierdził polityk.

„Ameryka zasługuje na poznanie faktów i wierzę, że nie jesteśmy sami. W wielkim wszechświecie Boga nie wierzę, że jesteśmy najwspanialszą rzeczą, jaką kiedykolwiek stworzył. Myślę, że to byłoby bardzo aroganckie z naszej strony” – dodał.

Burchett już w listopadzie twierdził, że Trump po wygranej w wyborach zechce ujawnić dowody w tej sprawie. „Mamy tych rządowych biurokratów, którzy ciągle powtarzają, że oni nie istnieją… Najlepsi piloci na świecie mówią nam, że te rzeczy latają w bliskiej odległości od ich samolotów. Podczas moich rozmów z prezydentem elektem zyskałem przekonanie, że tego właśnie chce (pełnego ujawnienia) i że ufa amerykańskiej opinii publicznej” – stwierdził kongresmen.

Źr. se.pl